Acreano de 13 anos conquista 1º lugar em competição de jiu-jitsu no MT

Com apenas 13 anos, o acreano Gabriel Ferreira tem conquistado espaço no cenário do jiu-jitsu nacional. Neste fim de semana, o jovem garantiu o primeiro lugar na segunda etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu do Mato Grosso, realizada entre os dias 17 e 18, no ginásio poliesportivo Aecim Tocantins, em Cuiabá.

Natural de Rio Branco, Gabriel reside atualmente em Rondonópolis (MT), há cerca de 10 meses, onde segue treinando e competindo com destaque. Ele começou a praticar o esporte aos 11 anos e já acumula vitórias importantes. Logo após sua mudança, ele venceu o torneio municipal em Rondonópolis, o que garantiu sua vaga no campeonato estadual em Cuiabá. A segunda etapa da competição foi realizada neste domingo (18), e mais uma vez o jovem atleta conquistou o primeiro lugar.

Antes disso, Gabriel também participou de dois torneios em Porto Velho (RO): o Torneio Gladiadores e a Copa Podium, ganhando visibilidade entre os praticantes da modalidade.

Segundo Elias Mello, tio de Gabriel, o objetivo agora é fazer com que ele seja reconhecido nacionalmente, levando a bandeira do Acre para além das fronteiras estaduais. “Mesmo que ele hoje represente uma academia de outro estado, queremos que o nome do Acre esteja com ele em cada competição”, afirmou.

Nesta segunda-feira (19), Gabriel recebeu o convite para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que será realizado no Rio de Janeiro. A expectativa é que essa seja mais uma oportunidade de mostrar seu talento e seguir firme na trajetória esportiva.

