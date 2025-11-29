Acreano conquista bronze no Mundial de Jiu-jítsu em São Paulo

O mestre Alissandro Lima de França, 52 anos, conquistou a primeira medalha para o Acre no Campeonato Mundial de Jiu-jítsu, disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Segundo o GE/AC, o atleta acreano entrou no tatame nesta quinta-feira (27) para disputar duas lutas na categoria Master Faixa Preta. Após ser finalizado nas semifinais pelo paulista Evandro Pires, Alissandro enfrentou o cearense Ary Lobo na disputa pelo bronze

Depois de um início de luta mais estudado, o acreano conseguiu derrubar Ary Lobo, abriu vantagem de 2 a 0 e se manteve à frente do placar até o final, garantindo a medalha de bronze para o estado.

Relacionado

Comentários