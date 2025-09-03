Acreano Bryan Azevedo disputa Presidents Cup de Taekwondo no Peru

O taekwondista acreano Bryan Azevedo, de 14 anos, desembarcou em Lima, no Peru, para disputar o Presidents Cup, competição que serve como seletiva para o Campeonato Pan-Americano de 2026. O torneio teve início na terça-feira (2) e segue até o próximo domingo (7).

Bryan viajou acompanhado do pai e treinador, o mestre Levy Azevedo, e competirá na categoria cadete até 53 kg. A pesagem oficial está programada para este sábado (6), enquanto as lutas devem ocorrer no domingo (7).

O jovem atleta terá pela frente 15 adversários de sete países: Cuba, Chile, Estados Unidos, Canadá, Equador, México e Peru. O chaveamento dos confrontos deve ser divulgado até este sábado, conforme informou Levy Azevedo.

Com informações do GE-AC

