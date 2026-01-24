Conecte-se conosco

Acreano Breno Yuri vence no LFA 225 com finalização no segundo round

Publicado

2 minutos atrás

em

Lutador superou Lucas Andrade por triangle choke em evento realizado em Brasília e segue em ascensão no MMA profissional.

Foto: Reprodução/instagram

O lutador acreano Breno Yuri conquistou mais uma importante vitória na carreira na noite desta sexta-feira (23), ao triunfar no LFA 225 (Legacy Fighting Alliance), realizado na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília (DF).

Breno enfrentou Lucas Andrade em um confronto válido pela categoria peso-galo. Após um primeiro round equilibrado, o atleta acreano demonstrou superioridade no jogo de chão e definiu o combate no início do segundo assalto, ao finalizar o adversário com um triangle choke, aos 1 minuto e 21 segundos.

Com o resultado, Breno Yuri reforça sua boa fase no cenário do MMA e amplia sua projeção em um dos principais eventos de artes marciais mistas do continente, consolidando-se como uma das promessas do esporte no estado do Acre.

Comentários

Cotidiano

3ª rodada do Campeonato Acreano começa neste sábado com dois jogos na Arena da Floresta

Publicado

12 minutos atrás

em

24 de janeiro de 2026

Por

Independência enfrenta o São Francisco à tarde, e Vasco encara a Adesg à noite em confrontos decisivos pela reação no estadual.

Foto: Samuel Moura/Secom

A 3ª rodada do Campeonato Acreano tem início neste sábado (24), com dois confrontos programados para a Arena da Floresta, em Rio Branco. As partidas prometem movimentar a tabela da competição e são decisivas para equipes que ainda buscam reação neste começo de estadual.

O primeiro duelo acontece às 15h, entre Independência e São Francisco. O Tricolor ocupa a 4ª colocação, com um ponto conquistado, enquanto o São Francisco ainda não somou pontos e aparece na lanterna do campeonato.

Na sequência, às 18h, Vasco e Adesg entram em campo. O Vasco também tenta conquistar seus primeiros pontos na competição, após duas rodadas sem pontuar, enquanto a Adesg soma um ponto e busca se aproximar da parte de cima da tabela.

Os jogos na Arena da Floresta devem atrair a atenção dos torcedores e podem ser determinantes para a definição do rumo das equipes na competição.

Comentários

Cotidiano

Independência terá mudanças contra o São Francisco

Publicado

50 minutos atrás

em

24 de janeiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: O atacante Kaike(bola) confia em uma grande atuação contra o São Francisco

Independência e São Francisco fazem neste sábado, 24, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta, mais uma partida da 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. As duas equipes irão em busca da primeira vitória na competição e terão mudanças.

Independência

No Independência, o técnico Ivan Mazzuia confirmou as entradas do lateral direito Rafael França, do zagueiro Bruno Santos e do atacante Pitel na equipe titular.

“Realizamos as alterações para deixar o time mais forte. Essa variação de atletas de um jogo para outro é natural e a ideia é sempre tirar o máximo do grupo”, explicou o comandante do Tricolor.

São Francisco

O atacante Adriano, com uma lesão no tornozelo, será o desfalque do São Francisco. O técnico Daniel Pereira vai promover a estreia do lateral esquerdo Gustavo, mas a definição dos titulares vai ocorrer somente na Arena.

Trio definido

Fábio Santos apita Independência e São Francisco. Verônica Severino e Douglas Santos serão os auxiliares.

Comentários

Cotidiano

Vasco e Adesg terão estreias em um duelo importante

Publicado

51 minutos atrás

em

24 de janeiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Manga reestreia no Vasco com a missão de aumentar a criatividade

Vasco e Adesg fecham neste sábado, 24, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Os dois times terão mudanças e irão tentar a primeira vitória no torneio.

Vasco

Depois da derrota para o Rio Branco na estreia, o técnico Erick Rodrigues resolveu promover mudanças no Vasco. O volante Zueirinha e o meia Manga serão as novidades e a equipe da Fazendinha será ofensiva.

Adesg

O técnico Rodrigo Deião ganhou reforços na Adesg e resolveu mudar o time. Breno e Gabriel entram nas vagas de Daniel e Thalis e a ideia é tornar o Leão mais ofensivo para conquistar o primeiro triunfo.

No apito

O jogo Vasco e Adesg terá o comando de Marcos Santos. Rodrigo Sousa e Jackson da Silva serão os auxiliares.

Comentários

