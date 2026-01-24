Cotidiano
Acreano Breno Yuri vence no LFA 225 com finalização no segundo round
Lutador superou Lucas Andrade por triangle choke em evento realizado em Brasília e segue em ascensão no MMA profissional.
3ª rodada do Campeonato Acreano começa neste sábado com dois jogos na Arena da Floresta
Independência enfrenta o São Francisco à tarde, e Vasco encara a Adesg à noite em confrontos decisivos pela reação no estadual.
Independência terá mudanças contra o São Francisco
Independência e São Francisco fazem neste sábado, 24, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta, mais uma partida da 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. As duas equipes irão em busca da primeira vitória na competição e terão mudanças.
Independência
No Independência, o técnico Ivan Mazzuia confirmou as entradas do lateral direito Rafael França, do zagueiro Bruno Santos e do atacante Pitel na equipe titular.
“Realizamos as alterações para deixar o time mais forte. Essa variação de atletas de um jogo para outro é natural e a ideia é sempre tirar o máximo do grupo”, explicou o comandante do Tricolor.
São Francisco
O atacante Adriano, com uma lesão no tornozelo, será o desfalque do São Francisco. O técnico Daniel Pereira vai promover a estreia do lateral esquerdo Gustavo, mas a definição dos titulares vai ocorrer somente na Arena.
Trio definido
Fábio Santos apita Independência e São Francisco. Verônica Severino e Douglas Santos serão os auxiliares.
Vasco e Adesg terão estreias em um duelo importante
Vasco e Adesg fecham neste sábado, 24, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Os dois times terão mudanças e irão tentar a primeira vitória no torneio.
Vasco
Depois da derrota para o Rio Branco na estreia, o técnico Erick Rodrigues resolveu promover mudanças no Vasco. O volante Zueirinha e o meia Manga serão as novidades e a equipe da Fazendinha será ofensiva.
Adesg
O técnico Rodrigo Deião ganhou reforços na Adesg e resolveu mudar o time. Breno e Gabriel entram nas vagas de Daniel e Thalis e a ideia é tornar o Leão mais ofensivo para conquistar o primeiro triunfo.
No apito
O jogo Vasco e Adesg terá o comando de Marcos Santos. Rodrigo Sousa e Jackson da Silva serão os auxiliares.
