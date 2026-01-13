Cotidiano
Acreanão terá rodada de estreia sem público devido a impasse entre Federação e Bombeiros
O Campeonato Acreano de 2026, o Acreanão Sicredi, começa oficialmente no dia 15 de janeiro, com a primeira rodada sem público. A decisão foi tomada após a não liberação do Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, em Rio Branco (AC), gerando divergência entre a Federação de Futebol do Acre (FFAC) e o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), responsáveis pela avaliação técnica do estádio, sobre as razões do atraso.
O presidente da FFAC, Adem Araújo, utilizou as redes sociais na segunda-feira (12) para explicar a mudança no calendário e justificar a estreia sem torcida. Segundo ele, a principal causa está relacionada à falta de liberação dos laudos técnicos necessários para a realização de partidas oficiais. “Estamos sem o laudo que libera para jogos oficiais no Estádio Florestão. Desde agosto que nós tentamos esse laudo, mas devido às normas, que infelizmente, logo no meu primeiro ano de gestão, houve várias mudanças, tivemos mais de 60 pendências”, afirmou Adem Araújo. Ele acrescentou que a situação “independe totalmente da federação”.
Com a impossibilidade de utilizar o Florestão, a FFAC solicitou a liberação da Arena da Floresta para a abertura do campeonato, prevista inicialmente para 12 de janeiro. O pedido não foi atendido a tempo, e a competição teve início no dia 15, no Florestão, com portões fechados. “Você que gosta de futebol e quer acompanhar o campeonato estadual, a partir do dia 22 nós teremos o Estádio Arena da Floresta disponível. A garantia que nós te damos é que você vai ter um campeonato muito interessante, com bons jogadores, bons times e uma disputa bastante acirrada”, concluiu o dirigente.
Nesta terça-feira (13), a direção de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros do Acre afirma que o atraso não se deve a entraves burocráticos, mas a falhas no cumprimento das normas técnicas de segurança pelo responsável pelo projeto do estádio. “O projeto do Florestão já está indo para a sétima análise. É um projeto que vem se arrastando, mas nós estamos fazendo o possível e até o impossível, analisando assim que ele chega aqui. O problema é que o engenheiro responsável não está atendendo aos requisitos de segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros”, disse o major Eurico, diretor de Atividades Técnicas da corporação.
Segundo ele, entre as pendências estão itens essenciais como acessos adequados, saídas de emergência, sistema de hidrantes, alarmes e outros dispositivos de prevenção. Enquanto não forem atendidas, o projeto não pode avançar para a vistoria técnica final, etapa necessária para a emissão do laudo de liberação.
“O projeto envolve aspectos estruturais e construtivos que asseguram maior proteção em caso de incêndio ou situações de pânico”, ressaltou o major. Ele reforçou que a atuação do Corpo de Bombeiros “não se trata de vista grossa ou falta de sensibilidade”. Para o Corpo de Bombeiros, “a segurança está sempre em primeiro lugar”.
O major também explicou que alterações no projeto original do estádio exigem nova aprovação: “Houve alteração no projeto inicial. Toda vez que isso acontece, é necessário passar novamente pela aprovação do Corpo de Bombeiros”, finalizou.
Elenco do Santa Cruz inicia treinos para o Estadual Sub-20
O elenco do Santa Cruz iniciou nessa segunda, 12, no CT do Cupuaçu, a preparação visando a disputa do Campeonato Estadual Sub-20, competição programada para o mês de abril. A base da última temporada será mantida.
“Perdemos o título em 2025 e esse foi um duro golpe. Fizemos um planejamento para a atual temporada e vamos trabalhar em busca do objetivo”, declarou o técnico do Santa Cruz, Pedro Balu.
Monitoramento da Copa São Paulo
O presidente do Santa Cruz, Léo Raches, confirmou um trabalho de monitoramento da Copa São Paulo.
“A nossa comissão técnica vem acompanhando os jogos da Copa São Paulo e avaliando os atletas. Vamos trazer reforços para o Estadual”, afirmou o dirigente.
Em abril
Os jogadores do Santa Cruz irão trabalhar por 3 meses para a disputa do Estadual. A competição começa no mês de abril e vale as vagas do futebol acreano na Copa São Paulo e na Copa do Brasil em 2027.
Wendell Barbosa recebe a faixa preta e os desafios serão maiores
Wendell Barbosa recebeu no domingo, 11, na academia Atitude a faixa preta de jiu-jitsu. O paratleta começou a caminhada dentro dos tatames depois do acidente de moto.
“Depois de oito anos, receber a faixa preta de jiu-jitsu é uma vitória esportiva, mas principalmente na vida pessoal. O acidente poderia ter mudado completamente a minha vida e o esporte por intermédio do jiu-jitsu abriu várias portas e sou muito grato a Deus”, declarou Wendell Barbosa.
Maiores desafios
Wendell Barbosa voltará às competições nacionais e internacionais em 2026 como o faixa preta e os desafios nas competições serão maiores.
“Os desafios serão mais difíceis. Muitos atletas têm oito anos e até mais como faixa prepara e esse é o meu tempo dentro do esporte. Vou treinar mais porque vou em busca de mais títulos importantes para o Acre”, afirmou o paratleta.
Colisão contra postes: Abalroamentos de postes deixaram 92 mil consumidores sem luz no Acre em 2024, diz Energisa
Dados da Energisa mostram que acidentes no final do ano geram impacto severo; reparos podem levar até 8 horas e afetam comércios, escolas e unidades de saúde
Colisões de veículos contra postes deixaram 92 mil consumidores sem energia elétrica no Acre, segundo dados da Energisa. Foram 113 ocorrências ao longo do ano de 2024, entre novembro e dezembro 21 ocorrências foram registradas — leve redução em relação a 2023 —, mas o número de clientes afetados dobrou ano passado, indicando impactos mais severos. Os meses com mais registros foram janeiro, abril, maio e dezembro, períodos de maior fluxo nas estradas e, no final do ano, de chuvas que reduzem a visibilidade.
De acordo com o coordenador da Energisa Acre, Jhony Poças, a substituição de um poste danificado pode levar de 4 a 8 horas, dependendo do acesso e da extensão dos danos. “Mesmo com manobras para transferir a carga e nossa tecnologia de proteção, a região próxima ao acidente fica sem energia por segurança durante o reparo”, explicou.
A concessionária alerta para os riscos de choque elétrico e para os transtornos causados a escolas, unidades de saúde e comércio. A rede possui sistema que desativa o fornecimento automaticamente em caso de interferência, mas a interrupção local é inevitável durante os reparos.
Meses com maior incidência:
-
Janeiro, abril, maio e dezembro – períodos de maior fluxo de veículos (férias, feriados) e, em dezembro, de condições climáticas adversas (chuvas fortes, redução de visibilidade).
Impacto nas comunidades:
-
Escolas, unidades de saúde e comércios podem ficar sem energia por horas;
-
Risco de choque elétrico para envolvidos no acidente;
-
Tempo de reparo: Substituição de um poste leva de 4 a 8 horas, dependendo da localidade e da extensão dos danos.
Procedimentos da distribuidora:
De acordo com o coordenador da Energisa Acre, quando ocorre uma colisão:
-
A rede é desativada automaticamente por sistemas de proteção;
-
Manobras de transferência são feitas para restabelecer energia ao maior número possível de clientes;
-
A área próxima ao poste atingido permanece desligada por questões de segurança durante os reparos.
Tecnologia e limites:
A empresa reforça que as redes possuem proteção que desliga o fornecimento ao detectar interferências, mas danos graves podem exigir a troca de múltiplos postes e afetar bairros inteiros.
Os dados reforçam a vulnerabilidade da infraestrutura elétrica em vias de grande movimento e a necessidade de campanhas de conscientização sobre direção segura, especialmente em períodos chuvosos.
A Empresa/Energisa estuda reforçar a sinalização em trechos críticos e ampliar a comunicação com condutores. Enquanto isso, a população pode reportar postes danificados pelo telefone 0800 647 0120.
O aumento no número de afetados por ocorrência – mesmo com menos acidentes – sugere que as colisões têm ocorrido em pontos cada vez mais centrais da rede, onde um único poste atende a centenas ou milhares de consumidores
