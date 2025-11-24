Acreana vende tudo que tinha para tentar vaga em reality digital de Carlinhos Maia

Bruna Nascimento, moradora de Rio Branco (AC), decidiu apostar todas as fichas para realizar o sonho de participar da nova edição do reality digital de Carlinhos Maia. A acreana afirma ter vendido tudo o que possuía na capital antes de viajar para Ipioca (AL), onde fica o Rancho do Maia, local que recebe os candidatos.

Diferentemente da edição anterior, desta vez Bruna conseguiu chamar a atenção do influenciador. Ela presenteou Carlinhos com um pente e um chaveiro do personagem Smurf, contando que escolheu os itens ao entrar em uma loja e pedir “um presente para uma pessoa bem rica, bem rica mesmo”.

Carlinhos reagiu com bom humor: “E olha que eu preciso”, respondeu ao receber o presente.

