Acre
Acreana superdotada de 14 anos é aprovada em oito universidades públicas: ‘Desempenho dela’, diz mãe
Ana Joyce se inscreveu em vários cursos para testar o próprio desempenho e foi aprovada em 14 deles, incluindo medicina em instituição particular. Adolescente deve tentar vaga na USP pela 1ª vez no próximo ano
Por Hellen Monteiro
A adolescente acreana Ana Joyce do Carmo Gomes, de 14 anos, conseguiu um novo feito para sua jornada de estudante rumo ao ensino superior. É que a jovem superdotada foi aprovada em 14 cursos superiores espalhados em 12 instituições, sendo oito públicas e quatro privadas pelo Brasil.
Duas das aprovações foram na Universidade Federal do Acre (Ufac) e outra em medicina em uma universidade privada do estado.
Apesar de ser aceita em vários lugares, ela quer cursar medicina na Universidade de São Paulo (USP) e havia feito as inscrições apenas para testar a nota.
Agora ela foca em um cursinho específico para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, no período noturno, e conseguir pleitear uma vaga para a universidade e curso que sonha. A jovem, que está no 1º ano do ensino médio, deve continuar fazendo as aulas regulares.
Apesar de ter um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, a família acredita que Ana consegue alcançar o objetivo.
“Eu digo para ela: ‘se tu tiver um bom resultado, conseguir passar, a gente dá o jeito’. Se ela quisesse cursar qualquer um dos outros cursos que ela passou, eu teria entrado na Justiça para ela poder começar a cursar, mas como não é de interesse dela, ela decidiu estudar um pouco mais e tentar onde quer realmente fazer”, afirmou a mãe.
Desempenho
Em junho do ano passado, a reportagem conversou com a Ana Joyce, que na época havia sido aprovada em dois cursos de ensino superior, além de um concurso público no Acre.
À época, ela já era acompanhada pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S). Ela desempenha atividades no local há cinco anos.
Ana Joyce estuda ainda no Centro de Estudos de Línguas (CEL-AC). A adolescente explicou que falta pouco tempo para terminar o curso de inglês e, por esse motivo, decidiu continuar com a atividade.
“Eu fico de manhã na escola, à tarde eu durmo um pouco e depois vou para as minhas aulas do CEL, faço badminton e à noite vou estudar. Apesar de ser cansativo, às vezes, eu durmo à tarde e também no final de semana, para descansar mais”, relatou ela.
A mãe da adolescente assegurou que a forma como Ana faz suas atividades são decididas por ela mesma, sob supervisão.
Os cursos e universidades que Ana Joyce foi aprovada foram:
- Universidade Federal do Amazonas (Ufam) – Música
- União Educacional do Norte (Uninorte) – Medicina
- Universidade Federal do Acre (Ufac) – Matemática
- Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) – Geografia
- Instituto de Ensino Superior do Foz do Iguaçu (Iesfi) – Enfermagem
- Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) – Medicina Veterinária
- Universidade Federal do Acre (Ufac) – Engenharia Agronômica
- Universidade Paranaense (Unipar) – Odontologia
- Universidade Federal de Rondônia (Unir) – Letras/Língua Portuguesa
- Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) – Licenciatura em Computação
- Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – Licenciatura em Pedagogia
- Centro Universitário União das Américas Descomplica Uniamérica – Direito
- Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) – Ciências Biológicas
- Instituto Federal do Acre (Ifac) – Física
Atividades novas
Apesar de ter uma rotina apertada, Ana Joyce sempre busca novas atividades para conhecer. De acordo com Vânia, a filha tem um jeito muito ativo e adora conhecer coisas novas, o que também faz com que as modalidades mudem constantemente.
Do piano ao ukulele, do inglês ao japonês, a menina com altas habilidades gosta de aprender.
“É da personalidade dela, ela não consegue ficar parada, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, se interessa por tudo que vê e o que ela pode fazer, faz […] tem algumas coisas que a gente consegue de graça também e ela vai fazendo o que ela gosta”, revelou a mãe.
Nem tudo é só estudo
Apesar de parecer que a vida de Ana Joyce se resume a estudar, as duas contaram que a adolescente tem seus hobbies. Em seu tempo livre, a adolescente gosta de assistir anime, jogos de tabuleiro e de cartas.
“Ela [também] gosta muito de comer, sempre foi ‘boa de boca’ [sic.]. Atualmente, o que ela mais está se interessando é por anime e mangás. Antes ela gostava de Dorama”, comentou.
Perguntada sobre o que mais gosta atualmente em sua rotina, Ana afirmou que é jogar badminton, um jogo de raquete, jogado em uma quadra por duas pessoas ou por equipes em duplas.
Superdotação
De acordo com o laudo elaborado pelo NAAHS, a adolescente apresenta características consistentes com altas habilidades/superdotação na área de música, liderança e leitura, além de apresentar potencialidades nas áreas de comunicação e acadêmica.
De acordo com os pais, as facilidades da menina foram observadas muito cedo, quando ela começou a andar antes do tempo. Também falou cedo, leu muito antes do que outras crianças e começou o interesse por instrumentos desde muito pequena.
Vânia diz que antes de levá-la para investigar a superdotação, não percebeu, pois ela era a primeira filha, então não conseguia ter um parâmetro para comparar.
Para a descoberta, os pais receberam o conselho de uma amiga da família, para que procurassem avaliá-la. Além do parecer do NAAH/S, os pais ainda buscaram um diagnóstico com uma neurologista, que apresentou o mesmo resultado.
A superdotação da jovem é, principalmente, voltada para a área musical. Com apenas 4 anos, a garota começou fazendo aula de teclado próximo de sua escola. Aos 5, começou a fazer aula de violino na Universidade Federal do Acre (Ufac). Aos 6, órgão e piano. Depois veio a flauta, o saxofone e, atualmente, ela toca 15 instrumentos.
“Inicialmente, foi [altas habilidades para] a música, mas depois identificaram outras habilidades na parte do conhecimento científico. É um laudo extenso, inclusive, o pessoal do NAAH/S nos chamou para apresentar. Ela foi diagnosticada com altas habilidades na área de música e de conhecimentos científico-acadêmicos”, complementou.
NAAH/S
O Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) está vinculado à Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE-AC), oferecendo serviços educacionais especializados no que diz respeito à investigação e ao atendimento dos alunos com características de altas habilidades/superdotação (AH/SD) e à formação continuada dos profissionais que atuam na educação básica, ofertando, também, cursos livres à comunidade.
Jeane Lira Jucá, chefe do NAAH/S-AC, esclareceu que o local tem como objetivo identificar e atender os alunos com tais características na educação básica.
“O objetivo do núcleo é identificar o aluno com AH/SD e atendê-lo de forma pedagógica, ou seja, o aluno adentra o Núcleo para um processo de investigação e, uma vez que são confirmadas as características consistentes de AH/SD, ele passa a receber atendimentos de enriquecimento curricular e/ou extracurricular até o final do ensino básico”, diz.
Comentários
Acre
Deracre recebe R$ 11 milhões de emenda de Eduardo Velloso para pavimentação viária
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recebeu nesta segunda-feira, 29, a confirmação da destinação de R$ 11 milhões em emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso. O recurso será aplicado em obras de pavimentação no estado, fortalecendo a infraestrutura viária e garantindo melhores condições de mobilidade para a população.
A reunião, realizada na sede do Deracre, em Rio Branco, foi conduzida pela presidente da autarquia, Sula Ximenes, e teve como objetivo oficializar a confirmação da emenda e reforçar a parceria entre o Legislativo e o Executivo.
“Recebemos a confirmação da emenda e aproveitamos para discutir o planejamento das ações. Nosso compromisso é transformar investimentos em obras de qualidade, que gerem impacto positivo no dia a dia das pessoas e tragam mais segurança e conforto para quem utiliza nossas estradas”, afirmou Sula Ximenes.
O deputado Eduardo Velloso destacou que a destinação da emenda tem como objetivo contribuir para a melhoria da malha viária do Acre. “Investir em pavimentação é investir no desenvolvimento do estado. Estradas melhores significam mais oportunidades, mais integração e mais qualidade de vida para os acreanos”, declarou.
Comentários
Acre
Frente polar promete resfriar e trazer temporais para o Acre a partir de quinta
O Acre deve receber, nesta quinta-feira (2), uma nova onda polar que promete diminuir o calor dos últimos dias e trazer chuvas intensas, acompanhadas de temporais, segundo informações do portal O Tempo Aqui.
Embora não seja considerada uma típica “friagem”, a previsão indica que a temperatura máxima na quinta-feira ficará abaixo de 27ºC nas regiões leste e sul do estado, onde estão cidades como Rio Branco e Brasileia. Já na sexta-feira (3), ao amanhecer, as mínimas devem variar entre 18ºC e 21ºC.
Até quarta-feira (1º), o calor ainda predomina, com máximas entre 32ºC e 35ºC, intercaladas por chuvas passageiras que podem ser fortes em alguns pontos. Os ventos permanecem fracos e calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Com a chegada da onda polar, os ventos mudam de direção a partir de quinta-feira, passando a soprar do sudeste, entre fracos e moderados, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h, deixando o dia mais ventilado.
O alerta é para a alta probabilidade de transtornos durante a semana, como inundações em ruas, queda de galhos e árvores, além de possíveis danos em edificações.
Comentários
Acre
Família pede ajuda para localizar bailarino e professor Reginaldo Silva, desaparecido desde da última quinta dia 25
Representante comercial do Sebrae, conhecido como ‘Regis’, foi visto pela última vez na noite de quinta-feira (25); parentes divulgam contatos para informações
A família do bailarino e professor de zumba Reginaldo Silva Correia, conhecido como Regis na fronteira, está pedindo ajuda para localizá-lo após seu desaparecimento na cidade de Cobija (Bolívia), na noite da última quinta-feira (25). Regis atua como representante comercial do Sebrae/Acre nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, na regional do Alto Acre.
Os apelos por informações sobre seu paradeiro foram divulgados nas redes sociais da região. A família disponibilizou dois números de telefone para quem puder ajudar: (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820, pedindo para falar com Keloisa ou Sâmia.
Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do desaparecimento. A caso deve ser comunicado às polícias civil e federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido.
Os familiares do professor e bailarino Reginaldo Silva Correia, o Regis, registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Epitaciolândia na manhã desta segunda-feira (29) pelo seu desaparecimento. O representante comercial do Sebrae/Acre foi visto pela última vez em Cobija, departamento de Pando, na Bolívia.
O caso agora conta com registro formal, o que deve agilizar as buscas com a integração de polícias Civil e Federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido. A família continua pedindo por informações através dos telefones (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820 (contatos de Keloisa e Sâmia).
Regis é conhecido na região do Alto Acre por seu trabalho como professor de Zumba e como representante do Sebrae nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.
Você precisa fazer login para comentar.