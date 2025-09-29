Acreana superdotada de 14 anos é aprovada em oito universidades públicas: ‘Desempenho dela’, diz mãe

Representante comercial do Sebrae, conhecido como ‘Regis’, foi visto pela última vez na noite de quinta-feira (25); parentes divulgam contatos para informações

A família do bailarino e professor de zumba Reginaldo Silva Correia, conhecido como Regis na fronteira, está pedindo ajuda para localizá-lo após seu desaparecimento na cidade de Cobija (Bolívia), na noite da última quinta-feira (25). Regis atua como representante comercial do Sebrae/Acre nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, na regional do Alto Acre.

Os apelos por informações sobre seu paradeiro foram divulgados nas redes sociais da região. A família disponibilizou dois números de telefone para quem puder ajudar: (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820, pedindo para falar com Keloisa ou Sâmia.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do desaparecimento. A caso deve ser comunicado às polícias civil e federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido.

Os familiares do professor e bailarino Reginaldo Silva Correia, o Regis, registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Epitaciolândia na manhã desta segunda-feira (29) pelo seu desaparecimento. O representante comercial do Sebrae/Acre foi visto pela última vez em Cobija, departamento de Pando, na Bolívia.

O caso agora conta com registro formal, o que deve agilizar as buscas com a integração de polícias Civil e Federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido. A família continua pedindo por informações através dos telefones (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820 (contatos de Keloisa e Sâmia).

Regis é conhecido na região do Alto Acre por seu trabalho como professor de Zumba e como representante do Sebrae nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

