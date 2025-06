Acreana Lohana Martins é eleita 2ª Princesa no concurso Rainha do Peão Brasil 2025

Representando o Acre, ex-Rainha da Expoacre 2023 conquista destaque nacional em Barretos e reforça presença feminina no universo country

A acreana Lohana Martins, eleita Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, ganhou destaque nacional ao ser coroada como 2ª Princesa no concurso Rainha do Peão Brasil 2025, realizado no último sábado (14), em Barretos, interior de São Paulo. O evento é um dos mais tradicionais do circuito country brasileiro e reuniu representantes de todos os estados do país.

A final foi marcada por brilho, música sertaneja e celebração da cultura do rodeio. Lohana se destacou pela simpatia, desenvoltura e forte representatividade, levando com orgulho o nome do Acre ao pódio e sendo consagrada como uma das três representantes oficiais do rodeio brasileiro.

Além de Lohana, também foram eleitas outras candidatas de destaque nacional, como @cana.amaralll, @cisa_bellesoareslima e @karoll.cecilia.

Realizado anualmente, o concurso Rainha do Peão Brasil valoriza a presença feminina nas festas de peão e busca promover o empoderamento dentro do universo sertanejo. A conquista de Lohana reforça o protagonismo acreano em eventos culturais de expressão nacional.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários