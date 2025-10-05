Acreana Jerusa Geber ganha os 200 metros e torna-se a maior medalhista brasileira em mundiais

Jerusa Geber fez, mais uma vez, história nas pistas do Mundo. A acreana “voou” neste domingo, 5, em Nova Déli, na Índia, e conquistou com folga o ouro nos 200m T11 no Mundial paralímpico de atletismo, somando o 13° pódio da carreira na competição. Jerusa Geber superou Terezinha Guilhermina e tornou-se a maior medalhista do Brasil em mundiais.

Melhor tempo do ano

Jerusa Geber completou a prova ao lado do guia Gabriel Garcia em apenas 24s88, seu melhor tempo na temporada. A acreana teve uma fantástica largada e deixou para trás com folga a chinesa Liu Yiming, medalha de prata com o tempo de 25s54. O Brasil ainda teve uma dobradinha no pódio com Thalita Simplício, levou o bronze ao terminar em 25s97.

