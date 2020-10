Diagnosticada com câncer em 2018, Maria Inês contou no livro toda a trajetória do tratamento e também algumas informações sobre o câncer de mama.

Por Alcinete Gadelha

Há quem queira esquecer a experiência de enfrentar um câncer. Mas, nem todo mundo. Também existe quem vê como alternativa, durante o tratamento delicado, registrar os caminhos trilhados na luta contra a doença.

É o caso da acreana Maria Inês de Melo, de 49 anos, tenente da reserva da Polícia Militar do Acre (PM-AC), que em 2018 descobriu um câncer de mama em estágio três e, durante o tratamento, ela escreveu o livro “Transformando a dor em alegria – Vencendo o câncer de mama”. Embora fizesse os exames anuais de mamografia, ela foi diagnosticada no intervalo de um ano para o outro e teve que mudar de vida completamente. “Quando você é diagnosticado com uma doença em uma gravidade dessas, no momento em que recebe o diagnóstico, é como se abrisse um buraco e você não soubesse mais que rumo tomar. Foi assim que me senti, como se fosse uma sentença de morte”, contou.

Depois do diagnóstico

Depois do diagnóstico, Maria disse que não sabia que atitude tomar. Foi quando recebeu incentivo de familiares e amigos para fazer o tratamento no hospital de Amor de Barretos, em São Paulo. No começo de 2019, ela viajou para o estado paulista, onde fez a cirurgia na mama esquerda, retirou o tumor maligno, que chegou a quase cinco centímetros, e fez todo o tratamento de quimioterapia e radioterapia.

“Foi uma fase extremamente difícil de insegurança que você tem que tirar forças de onde não sabe que tem. Então, no tempo da quimioterapia, como ficava muito em casa sem poder sair, meu filho sugeriu: ‘mãe, por que você não conta, faz uma narrativa sobre a sua história em relação ao câncer de mama?'”, contou.

Maria disse que ficou questionando como alguém poderia fazer uma narrativa, passando por um momento tão difícil, tendo reações devido ao tratamento.

“Ele falou: ‘a senhora consegue. A senhora gosta de escrever’. Pensei e resolvi começar a escrever sobre a minha trajetória desde quando sai de Rio Branco, às pressas, com ajuda dos amigos e deixando tudo para trás, porque você sonha com muitas coisas e, de repente, tudo foi interrompido. Eu só queria agora viver mais um tempo”, contou.

Foi assim que ela começou a escrever o livro que vai ser lançado no dia 23 de outubro oficialmente, mas, tem feito pequenos lançamentos com grupos pequenos para evitar aglomeração de pessoas durante a pandemia de Covid-19.

O lançamento do livro no mês de outubro é cheio de significado para Maria, que fez questão de voltar ao Acre no início deste mês para fazer o lançamento durante o Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama.

Mensagem para as mulheres

Fazendo acompanhamento médico ainda, a escritora deixa uma mensagem para as mulheres de que façam os exames rotineiramente.

“Gostaria que nenhuma mulher passasse por isso. Então, aconselho que façam seus exames, conheçam seus corpos para que em qualquer mudança você perceba”, alertou.

O livro tem uma breve abordagem sobre o câncer de mama, tipos de câncer que a mulher pode ser acometida, fatores que podem influenciar no surgimento do câncer de mama, além de fatores genéticos, os ambientais sobre o que se come e bebe, tabagismo e alcoolismo e outras patologias que a mulher pode ter e contribuir para o surgimento da doença, de acordo com a escritora.

“É sobre minha experiência, eu conto desde o dia em que cheguei em São Paulo até a última quimioterapia, a volta para o Acre, amostras de queimaduras que tive após a radioterapia”, contou.

Para a escritora, o assunto é delicado e difícil de falar, mas, quando se trata de levar o alerta para outras mulheres, ela resolveu superar os limites.

“Não é fácil falar. A capa do livro eu crie, a imagem é real. A maioria das mulheres tendem a se retrair com medo e não querer mostrar. Ninguém quer falar de câncer, eu tive que fazer leituras sobre o assunto porque eu não conhecia. A gente lê sobre muitos assuntos, mas ninguém quer ler sobre câncer”, pontuou.

Além das leituras, ela ainda contou com o apoio do médico que fez o tratamento dela. Maria explicou a reportagem que toda a renda adquirida com o livro vai ser revestida para a Casa de Apoio Amigos do Peito. O exemplar custa R$ 20.

“Meu objetivo foi de registrar tudo para que servisse de incentivo para outras mulheres que hoje estão recebendo diagnóstico, estão iniciando o tratamento e para que elas não desistam e se sintam incentivadas a prosseguir. O dia de amanhã nós não sabemos, não sabemos como vamos morrer. O câncer é uma doença crônica que tem controle. E, a grande importância é o diagnóstico precoce. Nessa caminhada você pode vencer ou não, mas o importante é você não desistir”, concluiu.

Comentários