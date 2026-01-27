Acreana é presa em Rondônia transportando quase 4 quilos de haxixe

Uma jovem natural de Rio Branco, Acre, foi presa em flagrante na última sexta-feira, 23, em Rondônia ao tentar transportar quase 4 quilos de haxixe para Brasília. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-364, na região de Vilhena, durante uma fiscalização de rotina.

Segundo a PRF, os agentes perceberam um forte odor de drogas vindo da bolsa de mão da passageira, que demonstrou nervosismo e deu respostas desencontradas às perguntas dos policiais. Ao vistoriar a bolsa, os agentes encontraram a droga, que estava enrolada em papel filme e coberta com pó de café, técnica comum usada para mascarar o cheiro do entorpecente.

A mulher afirmou que levava a droga para a capital federal, mas não revelou o valor que receberia pelo transporte. Ao todo, foram apreendidos 3,92 quilos de haxixe. A suspeita foi autuada por tráfico interestadual de entorpecentes e encaminhada à Polícia Civil de Rondônia para os procedimentos legais cabíveis.

