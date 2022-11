Acre volta registrar mais de 100 novos casos de covid-19 em 24

O caso aconteceu neste ultimo Sábado, 19, por volta das 7:00 hrs da manha. Segundo as informações, a jovem Maísa Pisco Gomes de Souza de apenas 4 anos de idade, estava acompanhando de seus pais em uma caminhada no seringal Porvir, colocação Suruca, com mais 22 Km de acesso pelo ramal em Brasiléia, quando foi surpreendida por um tronco que caiu sobre sua cabeça.

Após o acidente, sua mãe Simara levou a filha em um veículo particular até o Hospital Regional do Alto Acre na cidade, por volta das 8h00 horas local. Reclama que teve de esperar pelo atendimento até as 9h00 horas. Quando atendidos, foi solicitado Raio X e às 16h00 horas, foi encaminhada para o Pronto Socorro na capital, Rio Branco.

Chegando no Pronto Socorro, foi feito os procedimentos de analise e de imediato encaminhado para o Hospital da Criança, local onde se encontra internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Maísa sofreu fratura na cabeça e devido o impacto, passou a ter desmaios repentinos.

Sua família pede ajuda para o custeio da criança Maísa no tratamento e estadias na capital, local onde segue internada e acompanhada pelos médicos.

As doações pode ser transferida no nome de Josilene Mariano dos Santos para o PIX com o telefone:

Número: (68) 99953-1331

Ou conta bancaria:

Agencia: 6159

Conta: 5281-7

Banco do Brasdesco

