Acre vai receber do Governo Federal R$ 24 milhões para fortalecer a agricultura familiar

Começa nesta sexta, 23, na praça do Juventus, as disputas da 1ª etapa do Circuito Acreano de Vôlei de Praia nas categorias Adulto, no feminino e masculino, e Master, no masculino. 19 duplas participam da competição e as finais serão realizadas no domingo, 25, a partir das 14 horas.

“Teremos mais um fim de semana com muito vôlei de praia em Rio Branco. Todos os detalhes da competição foram acertados no congresso técnico”, comentou o coordenador do torneio, professor Carlos Leopoldo.

Melhores duplas

Segundo Carlos Leopoldo, algumas das melhores duplas do Estado estão confirmadas no evento.

“Além de termos os melhores atletas da atualidade do vôlei de praia acreano ainda teremos os atletas másters que fizeram muito pelo nosso esporte. Vai ser um grande evento”, avaliou o professor.

