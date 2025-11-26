Cotidiano
Acre vai receber 3,8 mil doses da nova vacina contra bronquiolite
O Acre será contemplado com 3.800 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), segundo informou o Ministério da Saúde ao divulgar a distribuição do primeiro lote do imunizante aos estados. O VSR é o principal causador de bronquiolite em recém-nascidos.
Segundo o MS, o primeiro lote nacional, composto por 673 mil doses, começa a ser distribuído nesta semana e a vacinação será iniciada pelos estados e municípios assim que receberem os imunizantes, com previsão de execução ao longo de todo o mês de dezembro.
A vacina que passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação da Gestante, deverá ser aplicada a partir da 28ª semana de gestação, com foco na proteção de bebês menores de 6 meses.
Conforme o governo federal, a meta é imunizar ao menos 80% das gestantes. Além da entrega inicial, o Ministério da Saúde prevê adquirir mais 4,2 milhões de doses até 2027.
A oferta do imunizante no Sistema Único de Saúde (SUS) se tornou possível após acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório fabricante, que permitirá a transferência de tecnologia para produção no Brasil.
O imunizante custa até R$ 1,5 mil na rede privada e, com a nacionalização, o país deverá obter autonomia na fabricação e ampliar o acesso à proteção.
Público-alvo
Devem se vacinar todas as gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade. A recomendação é de dose única a cada nova gravidez. Estudos clínicos, como o Estudo Matisse, indicam eficácia de 81,8% na prevenção de quadros graves de VSR nos primeiros 90 dias de vida dos bebês.
Segundo o Ministério, em nível nacional, o vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. A vacinação busca reduzir complicações e hospitalizações entre os recém-nascidos.
Galvez vai enfrentar o Grêmio na 1ª fase da Copa São Paulo
A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta terça, 25, o sorteio dos grupos da Copa São Paulo 2026. O Galvez, representante do Acre no torneio, vai disputar o grupo 2, em Votuporanga, e terá como adversários o Votuporanguense, de São Paulo, o Falcon, de Sergipe, e o Grêmio, do Rio Grande do Sul.
“Na Copa São Paulo não existe jogo fácil, mas é uma chave onde podemos lutar pela classificação”, declarou o técnico do Imperador, Eriano Santos.
Vai ficar próximo
O elenco do Galvez vai realizar a segunda fase da preparação para a Copinha em São José do Rio Preto.
“A cidade onde iremos fechar a nossa preparação fica a 82 quilômetros de Votuporanga. Estamos com o planejamento fechado e, agora, sabemos os nossos adversários”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
No dia 2
A FPF deve divulgar somente na próxima semana a tabela da competição. A Copinha começa no dia 2 de janeiro.
FADE e FFAC fecham parceria para realização do Acreano Escolar
Em reunião realizada nesta terça, 25, os presidentes da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, e da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, acertaram uma parceria para a realização da 2ª edição do Campeonato Acreano Escolar. A competição será disputada em abril de 2026 e vai garantir aos campeões, no feminino e masculino, as vagas do Acre no Campeonato Brasileiro Escolar, programada para agosto em Recife, Pernambuco.
“O presidente Adem gostou da proposta apresentada e vai ajudar a FADE a promover essa competição. Essa é uma parceria importantíssima para o desporto escolar”, declarou João Renato Jácome.
22 municípios
Segundo João Renato Jácome, equipes dos colégios e escolas dos 22 municípios poderão participar do evento.
“Queremos o maior número de equipes. Os diretores podem começar a se programar com os prefeitos dos seus municípios para garantir o apoio necessário para o campeonato”, afirmou João Renato Jácome.
Categoria Sub-18
O Campeonato Estadual Escolar será promovido na categoria Sub-18.
“Vamos priorizar a categoria Sub-18 porque o Brasileiro será nesta faixa etária. Existe a possibilidade de realizarmos o Sub-14, mas iremos avaliar”, disse o presidente da FADE.
Motoboy recebe corrida de 725 km até o Acre por R$ 747 e vídeo viraliza nas redes sociais
Entregador de Porto Velho tentou renegociar valor, mas passageiro recusou; caso chamou atenção pelo trajeto interestadual incomum
Um motoboy de Porto Velho (RO) viralizou nas redes sociais após divulgar um vídeo em que mostra uma corrida extremamente atípica recebida pelo aplicativo 99: um trajeto de 725 quilômetros até o Acre, avaliado em R$ 747,17.
No registro, claramente surpreso, o entregador brinca ao exibir o percurso que ligaria Rondônia ao Acre.
“Eu doido pra bater minha meta e ir pra casa e olha só o que me aparece”, comenta enquanto mostra a tela do celular com a chamada incomum.
Segundo informações do portal Acrev, o motoboy chegou a contactar o passageiro para tentar renegociar o valor, pedindo R$ 1.000 devido à longa distância e aos custos da viagem. O cliente, porém, não aceitou.
Com bom humor, o entregador encerra o vídeo comentando sobre as dificuldades da profissão:
“Pegando chuva, fazendo corrida de 4,30 e o cara vem com essa. Vida de motoboy é bagulho doido.”
