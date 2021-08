Acre vai abrir 125 vagas em concurso dos Bombeiros; edital para Polícia Civil, Ise e Iapen serão abertos

O estado do Acre deve divulgar no prazo de até 40 dias o edital para realização de concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar. Para este certame, são previstas, no mínimo, 125 vagas que precisam ser substituídas em todo o estado. O governador Gladson Cameli também garantiu durante entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 10, que o estado deve abrir editais para concurso da Polícia Civil, Instituto Socioeducativo (ISE) e Instituto de Administração Penitenciaria do Acre (Iapen-AC).

Cameli afirmou que a equipe do governo tem feito um trabalho para evitar que contratempos ocorram em torno da realização dos próximos certames estaduais, nem criar traumas para a convocação. O governo desistiu de remanejar os aprovados em Cadastro de Reserva da Polícia Militar aos bombeiros e decidiu abrir um concurso com mais de 120 vagas específico a estes militares.

“Nossa esquipe analisou todas as situações jurídicas para que nenhuma convocação possa sofrer volta do governo”, disse o governador.