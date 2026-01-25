Cotidiano
Acre ultrapassa RO, MS, PB e AM na comercialização de bananas na Ceasa, aponta boletim
Por Wanglézio Braga
O Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), aponta que o mercado da banana apresentou alta de preços na maioria dos entrepostos atacadistas do país, com destaque para a Ceasa de Rio Branco (AC), onde a valorização chegou a 55,81%, uma das maiores registradas no levantamento nacional. Pela média ponderada, a alta foi de 4,02%, indicando cenário favorável ao produtor.
Na capital acreana, os dados de comercialização mostram forte movimentação ao longo do último ano. Em dezembro de 2024, a Ceasa de Rio Branco registrou 244.565 quilos de banana comercializados. Já em novembro de 2025, o volume saltou para 500.145 quilos, enquanto dezembro de 2025 fechou com 411.035 quilos, mantendo patamar elevado de oferta e demanda.
No recorte nacional apresentado pelo Prohort, o Acre aparece como um dos principais polos regionais de comercialização da banana, com 403.385 quilos, superando estados como Mato Grosso do Sul (241.920 kg), Rondônia (6.900 kg), Paraíba (3.952 kg) e Amazonas (750 kg). O desempenho reforça a importância da Ceasa de Rio Branco como canal estratégico de escoamento da produção regional.
Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 92 milhões na terça; veja os números
Apostas podem ser feitas até as 20h no dia do sorteio nas lotéricas, site e aplicativo da Caixa
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada neste sábado (24), em São Paulo (SP). O concurso 2.964 teve os seguintes números sorteados: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60.
Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 92 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (27).
Os 5 acertos tiveram 121 apostas ganhadoras, com R$ 22.818,11 de prêmio para cada. Já os 4 acertos registraram 7.163 vencedores, que receberão R$ R$ 635,36 cada.
Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 20h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Ou fazer a aposta pelo site, ou aplicativo da Caixa. O resultado é anunciado às 21h.
Há, ainda, a possibilidade de deixar o sistema escolher os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.
Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.
Copinha Arasuper de Futsal terá sua 2ª rodada neste domingo (25)
MANOEL FAÇANHA
O ginásio do Sesc recebe na manhã deste domingo (25), a partir das 8h, a segunda rodada da 11ª Copinha Arasuper de Futsal. Um total de 12 partidas serão disputas em duas quadras distintas.
Os jogos iniciam pela categoria sub-14. Veja os confrontos: CT Furacão do Norte x Escola da Conquista e Botafogo Futsal x Escola do Santinha (8h); Amigos Solidários x Escola Meninos de Ouro e Escola do Galvez x Cruz Azul (8h40).
Fechados os jogos do sub-14, a competição terá quatro partidas pelo categoria sub-12. Os duelos serão os seguintes: Cruz Azul x Escola do Santinha e Escola da Conquista x Botafogo Futsal (9h20); Santa Cruz x Escola do Galvez e Barcelona do Calafate x CT Furacão do Norte (10h).
No fechamento da rodada, ocorrem outras quatro partidas, mas todas pelo sub-10. Veja os jogos: CT Furacão do Norte x Escola Arena do Urubu e Escola do Santinha x Santa Cruz (10h40); Botafogo Futsal x CT Furacão do Norte e Flamenguinho x Santa Cruz (11h20).
Nikolas começa a usar colete à prova de balas durante caminhada
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) adotou a utilização de um colete à prova de balas neste sábado (24/1). A medida foi tomada após ele seguir a orientação da própria equipe de segurança que o acompanha na “Caminhada da Liberdade”.
A equipe de Nikolas repassou a orientação ao deputado após possíveis ameaças de violência terem supostamente sido feitas ao parlamentar.
Este é o sexto dia do ato batizado pelo deputado de “Caminhada da Liberdade”. A jornada foi iniciada na última segunda-feira (19/1), em Paracatu (MG).
Na tarde deste sábado, Nikolas e o grupo que o acompanha passavam por Santa Maria (DF), próximo à Estátua do Chifrudo.
Motivação
A Caminhada da Liberdade reúne apoiadores do parlamentar e aliados políticos em um trajeto a pé até a capital federal organizada por Nikolas em protesto contra a condenação dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O objetivo do grupo é chegar em Brasília no domingo (25/1).
