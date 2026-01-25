Conecte-se conosco

Cotidiano

Acre ultrapassa RO, MS, PB e AM na comercialização de bananas na Ceasa, aponta boletim

Publicado

6 minutos atrás

em

Por Wanglézio Braga

O Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), aponta que o mercado da banana apresentou alta de preços na maioria dos entrepostos atacadistas do país, com destaque para a Ceasa de Rio Branco (AC), onde a valorização chegou a 55,81%, uma das maiores registradas no levantamento nacional. Pela média ponderada, a alta foi de 4,02%, indicando cenário favorável ao produtor.

Na capital acreana, os dados de comercialização mostram forte movimentação ao longo do último ano. Em dezembro de 2024, a Ceasa de Rio Branco registrou 244.565 quilos de banana comercializados. Já em novembro de 2025, o volume saltou para 500.145 quilos, enquanto dezembro de 2025 fechou com 411.035 quilos, mantendo patamar elevado de oferta e demanda.

No recorte nacional apresentado pelo Prohort, o Acre aparece como um dos principais polos regionais de comercialização da banana, com 403.385 quilos, superando estados como Mato Grosso do Sul (241.920 kg), Rondônia (6.900 kg), Paraíba (3.952 kg) e Amazonas (750 kg). O desempenho reforça a importância da Ceasa de Rio Branco como canal estratégico de escoamento da produção regional.

Banana valoriza mais de 55% na Ceasa de Rio Branco (Foto: Redes Sociais)

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 92 milhões na terça; veja os números

Publicado

22 segundos atrás

em

25 de janeiro de 2026

Por

Apostas podem ser feitas até as 20h no dia do sorteio nas lotéricas, site e aplicativo da Caixa

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6
EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO – 10.01.2026

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada neste sábado (24), em São Paulo (SP). O concurso 2.964 teve os seguintes números sorteados: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60.

Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 92 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (27).

Os 5 acertos tiveram 121 apostas ganhadoras, com R$ 22.818,11 de prêmio para cada. Já os 4 acertos registraram 7.163 vencedores, que receberão R$ R$ 635,36 cada.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 20h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Ou fazer a aposta pelo site, ou aplicativo da Caixa. O resultado é anunciado às 21h.

Há, ainda, a possibilidade de deixar o sistema escolher os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Copinha Arasuper de Futsal terá sua 2ª rodada neste domingo (25)

Publicado

13 minutos atrás

em

25 de janeiro de 2026

Por

MANOEL FAÇANHA

O ginásio do Sesc recebe na manhã deste domingo (25), a partir das 8h, a segunda rodada da 11ª Copinha Arasuper de Futsal. Um total de 12 partidas serão disputas em duas quadras distintas.

Os jogos iniciam pela categoria sub-14. Veja os confrontos: CT Furacão do Norte x Escola da Conquista e Botafogo Futsal x Escola do Santinha (8h); Amigos Solidários x Escola Meninos de Ouro e Escola do Galvez x Cruz Azul (8h40).

Fechados os jogos do sub-14, a competição terá quatro partidas pelo categoria sub-12. Os duelos serão os seguintes: Cruz Azul x Escola do Santinha e Escola da Conquista x Botafogo Futsal (9h20); Santa Cruz x Escola do Galvez e Barcelona do Calafate x CT Furacão do Norte (10h).

No fechamento da rodada, ocorrem outras quatro partidas, mas todas pelo sub-10. Veja os jogos: CT Furacão do Norte x Escola Arena do Urubu e Escola do Santinha x Santa Cruz (10h40); Botafogo Futsal x CT Furacão do Norte e Flamenguinho x Santa Cruz (11h20).

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Nikolas começa a usar colete à prova de balas durante caminhada

Publicado

6 horas atrás

em

24 de janeiro de 2026

Por

HUGO BARRETO / METRÓPOLES @hugobarretophoto
Imagem colorida de Nikolas Ferreira

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) adotou a utilização de um colete à prova de balas neste sábado (24/1). A medida foi tomada após ele seguir a orientação da própria equipe de segurança que o acompanha na “Caminhada da Liberdade”.

A equipe de Nikolas repassou a orientação ao deputado após possíveis ameaças de violência terem supostamente sido feitas ao parlamentar.

Este é o sexto dia do ato batizado pelo deputado de “Caminhada da Liberdade”. A jornada foi iniciada na última segunda-feira (19/1), em Paracatu (MG).

Na tarde deste sábado, Nikolas e o grupo que o acompanha passavam por Santa Maria (DF), próximo à Estátua do Chifrudo.

Motivação

A Caminhada da Liberdade reúne apoiadores do parlamentar e aliados políticos em um trajeto a pé até a capital federal organizada por Nikolas em protesto contra a condenação dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O objetivo do grupo é chegar em Brasília no domingo (25/1).

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo