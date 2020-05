A maioria dos casos é de Rio Branco, com 67 novos contaminados na capital. Os demais estão distribuídos entre os municípios do Bujari, Plácido de Castro e de Mâncio Lima.

O Acre chegou na manhã desta quinta-feira, 7, a 1.014 pessoas contaminadas por coronavírus.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que o Acre ultrapassou a marca dos 1.000 casos oficiais de contaminação pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira, 7. Com o anúncio de 71 novos casos nas últimas 24 horas, o número saltou de 943 para 1.014 pessoas com Covid-19 em todo o estado.

A maioria dos casos é de Rio Branco, com 67 novos contaminados na capital. Os demais estão distribuídos entre os municípios do Bujari, de Brasileia, Epitaciolândia, Plácido de Castro e de Mâncio Lima.

A Sesacre comunica ainda que a aposentada A. V. A., de 97 anos, internada desde terça-feira, 5, no Hospital do Juruá, é a 36ª vítima da doença. Ela faleceu na manhã desta quinta-feira, 7, em Cruzeiro do Sul, tendo o óbito sido registrado em Tarauacá, município onde ela morava.

Mais informações logo mais no boletim completo da Sesacre.

