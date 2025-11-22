Acre termina em 4º na disputa do Goalball nas Paralimpíadas Escolares

A Seleção Acreana perdeu para a Bahia por 12 a 6 nesta sexta, 21, e terminou na 4ª colocação na disputa do goalball das Paralimpíadas Escolares, competição realizada em São Paulo.

“Iniciamos o trabalho no goalball há três meses e disputar medalha foi um grande resultado. Queríamos o bronze, mas o Kaleb, o Pedro e o Vitor merecem todos os elogios pelo desempenho”, declarou o professor Onassis Brito.

1ª vez do Acre

O Acre disputou pela primeira vez o torneio de goalball na fase nacional das Paralimpíadas.

“Os alunos são do Centro de Referência Paralímpico de Rio Branco e a cada competição estamos elevando o nosso nível em todas as modalidades. Isso é importante sob todos os aspectos para as nossas crianças”, afirmou Onassis Brito.

