Acre terá terça-feira de calor intenso e chuvas pontuais, aponta previsão do tempo
Clima abafado predomina em todas as regiões do estado, com possibilidade de pancadas de chuva fortes em áreas isoladas
Rio Acre segue abaixo da cota de alerta em Rio Branco, aponta Defesa Civil
Nível do manancial marcou 10,77 metros na manhã desta terça-feira; capital registrou 8,4 mm de chuva em 24 horas
Brasileia autoriza contratação temporária de profissionais da Educação
A Prefeitura de Brasiléia publicou nesta terça-feira, 06, a Lei Municipal nº 1.225, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuar na área da Educação no município. A medida, aprovada pela Câmara Municipal, tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços educacionais, especialmente nas escolas localizadas nas zonas urbana, rural e em áreas de difícil acesso. A lei foi sancionada pelo gestor do município, Carlinhos do Pelado (Progressistas).
De acordo com a nova legislação, as contratações serão realizadas por meio de processo seletivo simplificado, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal e com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. A lei prevê a oferta de vagas para professores, profissionais de apoio à educação especial, agentes de campo, oficineiros, auxiliares de sala, além de cargos técnicos como nutricionista, assistente social e psicólogo.
Ao todo, estão previstas vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para diferentes funções. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão Professor P2 na zona urbana, Professor P1 para áreas de difícil acesso, Profissional de Apoio à Educação Especial e Agente de Campo. A seleção também contempla vagas para atuação em escolas nucleadas e em serviços de atendimento educacional especializado (AEE).
Segundo a lei, o processo seletivo terá validade de um período letivo, podendo ser prorrogado por igual período, com possibilidade de contratação até o ano letivo de 2027, conforme calendário a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação. Cada contrato terá duração máxima de um período letivo, admitida uma única prorrogação, sem possibilidade de vínculo permanente.
Os profissionais selecionados serão contratados sob regime jurídico administrativo especial. A legislação também prevê que os contratos poderão ser rescindidos de forma antecipada caso cesse a necessidade temporária que justificou a contratação, respeitadas as verbas rescisórias previstas em lei.
Decreto municipal fixa novo valor da UFME em Epitaciolândia para 2026
A Prefeitura de Epitaciolândia publicou nesta terça-feira, 06, o Decreto nº 001, que altera o valor da Unidade Fiscal do Município de Epitaciolândia (UFME) para o exercício de 2026. A medida foi assinada pelo prefeito Sérgio Lopes (PL) e entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.
Conforme o decreto, a UFME passa a ter o valor fixado em R$ 126,24 a partir de 5 de janeiro de 2026, permanecendo vigente até nova deliberação do Poder Executivo municipal. A atualização da unidade fiscal serve como referência para o cálculo de tributos, taxas, multas e demais obrigações fiscais no âmbito do município.
Com a nova regulamentação, fica automaticamente revogado o Decreto nº 034, de 2 de janeiro de 2025, que estabelecia o valor da unidade fiscal para o exercício anterior.
