Acre terá terça-feira de calor intenso e chuvas pontuais, aponta previsão do tempo

A previsão do tempo para esta terça-feira (6) indica a permanência do clima quente e abafado em todo o Acre, com ocorrência de chuvas pontuais ao longo do dia, que podem ser intensas em algumas regiões. As informações são do portal O Tempo Aqui.

De acordo com o boletim meteorológico, o padrão climático que atua sobre o estado também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia, nas regiões de planície, e do Peru, na faixa de selva. Em parte dessas localidades, especialmente em Rondônia, Goiás e no Distrito Federal, há previsão de pancadas de chuva mais fortes.

No leste e sul do Acre, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo deve seguir quente e abafado, com presença de sol entre nuvens e chuvas rápidas e localizadas. A probabilidade de chuvas fortes é considerada média. A umidade relativa do ar mínima varia entre 55% e 65% durante a tarde, enquanto a máxima pode alcançar entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos ou calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do estado, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário climático é semelhante, com calor, sensação de abafamento e chuvas pontuais, que podem ganhar força em algumas áreas. A chance de chuvas fortes também é classificada como média. A umidade mínima varia entre 60% e 70% à tarde, e a máxima pode atingir entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos permanecem fracos a calmos, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.

Em relação às temperaturas, as mínimas devem oscilar entre 20°C e 24°C em todo o estado, enquanto as máximas variam entre 28°C e 31°C, dependendo da região. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar entre 21°C e 23°C nas mínimas, e entre 29°C e 31°C nas máximas. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as máximas ficam um pouco mais amenas, entre 28°C e 30°C.

A recomendação é de atenção às mudanças rápidas no tempo, especialmente em áreas onde há previsão de chuvas mais intensas ao longo do dia.