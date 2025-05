Acre terá tempo instável, chuvas e trovoadas nesta quinta-feira (1)

A previsão do tempo para este 1º de maio de 2025 no Acre é de tempo instável, com chuvas e trovoadas em várias regiões. As informações do portal otempoaqui.com.br. A previsão indica que o céu ficará predominantemente nublado, com aberturas de sol ao longo do dia, mas as pancadas de chuva devem marcar presença, especialmente à tarde e à noite.

Em Rio Branco, a temperatura mínima registrada na véspera foi de 22,6ºC, com máxima de 29,9ºC, e a expectativa é que os termômetros oscilem em faixas semelhantes, entre 22ºC e 30ºC, em todo o estado. Cidades como Tarauacá, que recentemente alcançou 31,8ºC, também devem sentir o calor, mas com possibilidade de chuvas intensas que podem acumular até 60 mm em algumas áreas, como já ocorreu em Feijó no início da semana.

O portal destaca ainda que o padrão de chuvas pontuais e trovoadas deve se manter ao longo do dia, sem previsão de friagem no Acre pelo menos até meados de abril. Moradores devem se preparar para um dia quente e úmido, com risco de temporais localizados, especialmente no período da tarde.

