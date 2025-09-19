Acre terá sexta-feira quente com chance de chuvas intensas em pontos isolados

Santa Cruz e Rio Branco conquistaram vitórias nesta quinta, 18, em confrontos válidos pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17.

O Santa Cruz derrotou o Plácido de Castro por 3 a 1, no Florestinha, e manteve os 100% de aproveitamento na competição.

O Rio Branco bateu a Adesg por 2 a 1, na Arena da Floresta, e deu um passo importante para chegar na fase de quartas de final da competição.

A 8ª rodada do Estadual Sub-17 começa na segunda, 22, no Florestinha, com o confronto entre Galvez e Plácido de Castro.

Classificação do Estadual

1º Santa Cruz 21 Pts

2º Sena Madureira 15 Pts

3º São Francisco 13 Pts

4º Rio Branco 13 Pts

5º Galvez 12 Pts

6º Assermurb 8 Pts

7º Plácido de Castro 7 Pts

8º Vasco 7 Pts

9º Andirá 4 Pts

10º Independência 1 Pt

11º Adesg 0 Pt

