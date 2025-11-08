Acre terá sábado quente e ventilado, com chuvas pontuais em algumas regiões

O fim de semana começa com predomínio de tempo quente e ventilado em todo o Acre, segundo a previsão meteorológica para este sábado (08). Apesar da presença do sol e de nuvens, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em algumas áreas, especialmente no leste e sul do estado.

De acordo com os dados meteorológicos, as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira devem registrar um dia de muito calor, mas com ventos que ajudam a aliviar a sensação térmica. As chuvas, caso ocorram, serão fracas e passageiras, com baixa probabilidade de temporais.

A umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 45% à tarde, e subir para até 90% ao amanhecer. Os ventos sopram com intensidade fraca a moderada, com rajadas vindas do noroeste e variações do norte e oeste. A previsão indica mudança no tempo a partir da noite de sábado, com o retorno das chuvas e possibilidade de temporais no domingo.

Nas regiões centro e oeste do Acre, que abrangem Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente, com sol e nuvens ao longo do dia. Há baixa probabilidade de chuvas fortes, mas pancadas isoladas e rápidas podem ocorrer. A umidade mínima fica entre 50% e 60%, e a máxima entre 85% e 95%, com ventos fracos a moderados, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.

As temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem variar entre 22°C e 35°C. Já nas cidades de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, a máxima pode chegar a 36°C. No Vale do Juruá, abrangendo Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas variam entre 23°C e 25°C, e as máximas ficam entre 33°C e 36°C.

