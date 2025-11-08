Acre
Acre terá sábado quente e ventilado, com chuvas pontuais em algumas regiões
O fim de semana começa com predomínio de tempo quente e ventilado em todo o Acre, segundo a previsão meteorológica para este sábado (08). Apesar da presença do sol e de nuvens, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em algumas áreas, especialmente no leste e sul do estado.
De acordo com os dados meteorológicos, as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira devem registrar um dia de muito calor, mas com ventos que ajudam a aliviar a sensação térmica. As chuvas, caso ocorram, serão fracas e passageiras, com baixa probabilidade de temporais.
A umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 45% à tarde, e subir para até 90% ao amanhecer. Os ventos sopram com intensidade fraca a moderada, com rajadas vindas do noroeste e variações do norte e oeste. A previsão indica mudança no tempo a partir da noite de sábado, com o retorno das chuvas e possibilidade de temporais no domingo.
Nas regiões centro e oeste do Acre, que abrangem Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente, com sol e nuvens ao longo do dia. Há baixa probabilidade de chuvas fortes, mas pancadas isoladas e rápidas podem ocorrer. A umidade mínima fica entre 50% e 60%, e a máxima entre 85% e 95%, com ventos fracos a moderados, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.
As temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem variar entre 22°C e 35°C. Já nas cidades de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, a máxima pode chegar a 36°C. No Vale do Juruá, abrangendo Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas variam entre 23°C e 25°C, e as máximas ficam entre 33°C e 36°C.
Deracre inicia asfaltamento da terceira entrada de Tarauacá e ultrapassa 80% de execução da obra
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança com ritmo acelerado nas obras do terceiro acesso ao município de Tarauacá. Nesta sexta-feira, 7, as equipes iniciaram a pavimentação asfáltica da Rua Tancredo Neves, etapa que marca a reta final dos serviços.
De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os trabalhos avançam de forma planejada e constante. “As calçadas estão praticamente finalizadas, restando apenas cerca de 180 metros na área do Ifac, onde estamos ajustando a remoção da cerca para concluir a última etapa. Já iniciamos o asfaltamento das vias, e hoje a obra ultrapassa 80% de execução. É uma estrutura que vai mudar o trânsito e facilitar o acesso de quem chega e sai de Tarauacá”, explicou.
Com a execução da camada asfáltica, o Deracre também realiza o fechamento temporário de ruas próximas à terceira entrada, para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a operação.
“É uma etapa intensa, com máquinas pesadas em atividade. Por isso, pedimos a colaboração da população para respeitar as interdições e manter distância das áreas sinalizadas”, reforçou Sula.
O novo acesso vai melhorar o fluxo de veículos na entrada da cidade, reduzir congestionamentos e oferecer mais segurança e fluidez no tráfego urbano.
Acre ainda não tem lei estadual de segurança alimentar, mostra IBGE
O Acre continua sem uma lei estadual de segurança alimentar e nutricional, segundo dados divulgados na sexta-feira, 07, pelo IBGE, na pesquisa Perfil dos Estados e dos Municípios Brasileiros – Suplemento de Segurança Alimentar e Nutricional 2024.
De acordo com o levantamento, apenas 17 estados do país possuem planos formais na área, mas a legislação específica ainda não existe em pelo menos três estados: Acre, Rio Grande do Norte e São Paulo.
A ausência de uma lei é apontada por especialistas como um entrave à execução de políticas públicas estruturadas e permanentes. Segundo o IBGE, mais de 60% dos municípios brasileiros também não possuem lei municipal, embora tenha havido uma leve melhora em relação a 2023.
Rio Acre registra 2,17 metros e segue muito abaixo da cota de alerta, informa Defesa Civil
O nível do Rio Acre amanheceu neste sábado, 08, marcando 2,17 metros em Rio Branco, conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. O registro foi feito às 5h13 e mostra uma leve queda em relação aos dias anteriores.
De acordo com o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas na capital acreana. A situação mantém o rio em um nível muito abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e distante da cota de transbordo, estabelecida em 14,00 metros.
