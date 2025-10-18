Acre terá sábado de calor intenso e domingo com chuvas e temperatura amena

O Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, recebe até domingo, 19, uma série de mutirões de atendimentos promovidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). As ações incluem consultas, exames e cirurgias nas especialidades de cardiologia, odontologia e cirurgia geral, beneficiando mais de 200 pacientes dos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

As atividades começaram na quinta-feira, 16, e têm o objetivo de ampliar o acesso da população a atendimentos especializados, reduzindo deslocamentos até a capital e o tempo de espera por procedimentos.

O mutirão de cardiologia foi realizado nesta sexta-feira, 17, com atendimento de três médicos especialistas e a oferta de exames como eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma e teste ergométrico, além da avaliação de risco cirúrgico.

O mutirão de odontologia começou na quinta-feira, 16, e segue até o sábado, 18, com atendimento de 40 pacientes para cirurgias de maior complexidade, como extrações de terceiros molares, dentes supranumerários e remoção de pequenas lesões que podem ser realizadas com anestesia local.

As ações também fazem parte do Programa Opera Acre, que realiza mutirões de cirurgias gerais no hospital durante o fim de semana. Entre os procedimentos estão hérnias (incisional, inguinal, umbilical e epigástrica) e colecistectomia.

De acordo com a Sesacre, o programa integra o Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), do Ministério da Saúde, e tem ampliado o número de cirurgias eletivas em todo o estado.

Somente de janeiro a setembro, mais de 11 mil procedimentos foram realizados. Para outubro, estão previstas 573 cirurgias, distribuídas entre unidades de saúde da capital e do interior.

