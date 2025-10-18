Acre
Acre terá sábado de calor intenso e domingo com chuvas e temperatura amena
O Acre terá um fim de semana com grande contraste meteorológico. Neste sábado (18), o dia será de muito calor e tempo seco, enquanto domingo (19) a previsão indica chuvas intensas e temperaturas amenas.
Segundo o portal O Tempo Aqui, os ventos também devem variar: sábado com ventos quentes vindos do noroeste, e domingo ventos amenos do sudeste.
No sábado, o alerta é para a elevada radiação solar e calor, com temperaturas máximas entre 35ºC e 38ºC. Já no domingo, o destaque é para o risco de chuvas intensas, com temporais que podem causar inundação de ruas, queda de galhos e árvores e danos a edificações, principalmente no centro do estado e no Vale do Juruá.
A mudança brusca do clima será provocada pela chegada de uma fraca onda polar, que não trará friagem, mas provocará queda sensível nas temperaturas, deixando a temperatura amena no domingo, com máximas abaixo de 28ºC na maioria dos municípios acreanos, incluindo Rio Branco.
Mutirões de saúde levam consultas, exames e cirurgias ao Hospital do Alto Acre
O Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, recebe até domingo, 19, uma série de mutirões de atendimentos promovidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). As ações incluem consultas, exames e cirurgias nas especialidades de cardiologia, odontologia e cirurgia geral, beneficiando mais de 200 pacientes dos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.
As atividades começaram na quinta-feira, 16, e têm o objetivo de ampliar o acesso da população a atendimentos especializados, reduzindo deslocamentos até a capital e o tempo de espera por procedimentos.
O mutirão de cardiologia foi realizado nesta sexta-feira, 17, com atendimento de três médicos especialistas e a oferta de exames como eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma e teste ergométrico, além da avaliação de risco cirúrgico.
O mutirão de odontologia começou na quinta-feira, 16, e segue até o sábado, 18, com atendimento de 40 pacientes para cirurgias de maior complexidade, como extrações de terceiros molares, dentes supranumerários e remoção de pequenas lesões que podem ser realizadas com anestesia local.
As ações também fazem parte do Programa Opera Acre, que realiza mutirões de cirurgias gerais no hospital durante o fim de semana. Entre os procedimentos estão hérnias (incisional, inguinal, umbilical e epigástrica) e colecistectomia.
De acordo com a Sesacre, o programa integra o Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), do Ministério da Saúde, e tem ampliado o número de cirurgias eletivas em todo o estado.
Somente de janeiro a setembro, mais de 11 mil procedimentos foram realizados. Para outubro, estão previstas 573 cirurgias, distribuídas entre unidades de saúde da capital e do interior.
Acre tem queda de 30% nos financiamentos do FNO em 2025
Enquanto os Fundos Constitucionais de Financiamento registraram crescimento médio de 13% em todo o país entre janeiro e agosto de 2025, o Acre foi na contramão da tendência e apresentou queda de 30% no volume de contratações pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 17, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
Segundo o levantamento, o estado movimentou R$ 355,4 milhões em financiamentos no período, bem abaixo dos R$ 507 milhões contratados no mesmo intervalo de 2024. O FNO é operado pelo Banco da Amazônia (Basa) e tem como foco o apoio a empreendedores urbanos, produtores rurais e micro e pequenas empresas na Região Norte.
Apesar do recuo acreano, o fundo registrou crescimento expressivo em outros estados da Amazônia Legal. O Amapá, por exemplo, teve alta de 171% nas contratações, enquanto o Amazonas cresceu 44% e o Pará, líder regional, atingiu R$ 4,1 bilhões em financiamentos, um aumento de 58% em relação ao ano anterior
De acordo com o MIDR, o FNO movimentou R$ 11,4 bilhões entre janeiro e agosto, um avanço de 22% na comparação com 2024. O setor rural foi o principal beneficiado, com R$ 6,04 bilhões em crédito, seguido de comércio e serviços (R$ 2,1 bilhões) e infraestrutura (R$ 1,6 bilhão).
Em todo o país, os três fundos constitucionais, FNO (Norte), FNE (Nordeste) e FCO (Centro-Oeste) , somaram R$ 52,7 bilhões em contratações até agosto, e a meta do governo federal é atingir R$ 73,2 bilhões até o fim de 2025.
O setor rural continua sendo o principal motor dos investimentos, com R$ 18,7 bilhões liberados, seguido de comércio e serviços (R$ 12,9 bilhões) e infraestrutura (R$ 7 bilhões).
Rio Acre registra nível de 2,39 metros neste sábado em Rio Branco
Defesa Civil confirma estabilidade e ausência de chuvas nas últimas 24 horas; nível segue bem abaixo da cota de alerta
O nível do Rio Acre foi registrado em 2,39 metros na manhã deste sábado (18), segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. A medição foi realizada às 6h10, conforme informou o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador municipal da Defesa Civil da capital.
De acordo com o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas — o acumulado pluviométrico é de 0,0 mm. O nível do rio permanece estável, sendo o mesmo registrado na sexta-feira (17).
A cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 14,00 metros, o que indica que o nível atual está muito abaixo dos parâmetros de risco.
