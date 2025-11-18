Acre terá preço de R$ 122,12 para botijão de gás no Auxílio Gás de novembro

Portaria interministerial define valor de referência para programa social; norma estabelece reajustes anuais ou extraordinários conforme variações de mercado

O Acre terá como preço de referência R$ 122,12 para o botijão de 13 quilos de gás de cozinha (GLP) no programa Auxílio Gás do Povo referente ao mês de novembro de 2025. O valor foi estabelecido pela Portaria Interministerial MME/MF nº 3, publicada no dia desta terça-feira (18) pelos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, que atualiza os critérios de revisão dos preços de referência do GLP em todo o país.

A norma, que altera portaria anterior de outubro, estabelece que os reajustes poderão ocorrer de forma ordinária (a cada 12 meses) ou extraordinária, sempre que o Comitê Gestor identificar mudanças significativas no mercado. A atualização busca garantir previsibilidade e transparência no repasse do benefício social em um contexto de oscilações nos preços do gás de cozinha.

