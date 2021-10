Acre terá novo aumento no preço de todos os combustíveis a partir de novembro

A nova tabela do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 25, diz que o Acre adotará, a partir de 1° de novembro de 2021, preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de R$ 6,79 para o litro da gasolina comum.

Todos os combustíveis comercializados no Acre, incluindo o GLP, o gás de cozinha, tiveram novo reajuste na tabela do Confaz. O quilo do GLP está autorizado a ser vendido a R$ 8,99 pelo Conselho.

A tabela traz o preço médio ponderado ao consumidor final para todos os Estados. Nesta tabela, a maioria dos Estados teve reajuste no valor dos combustíveis.

Veja: