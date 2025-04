Acre terá novas viaturas da PRF para combater crimes ambientais

O estado do Acre receberá um investimento de R$ 1 milhão do governo federal para o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS). O intuito do programa é apoiar pesquisas regionais que atendam às necessidades específicas do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. No último dia 27 de março, o Ministério da Saúde (MS) lançou uma chamada pública para a implementação da iniciativa no Acre.

Essa ação é resultado de uma parceria entre o Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac).

Conforme o Mistério da Saúde, o objetivo do programa é fortalecer as pesquisas em todo o Brasil, com projetos que possam trazer benefícios reais à qualidade de vida da população. O Acre já participou de quatro edições anteriores do PPSUS e, nesta edição, será contemplado com um valor recorde de R$ 1,25 milhão, sendo R$ 1 milhão oriundos do Ministério da Saúde e R$ 250 mil da Fapac.

O edital estabelece 50 linhas de pesquisa, agrupadas em cinco eixos temáticos que abordam os principais desafios da saúde na região: planejamento e gestão do SUS; vigilância em saúde; redes de atenção à saúde (RAS); educação continuada na saúde; e saúde do trabalhador do SUS.

Os projetos devem se enquadrar nas linhas de pesquisa definidas e ser enviados até o dia 16 de maio de 2025. O edital completo pode ser acessado pelo Sistema de Informação de Ciência e Tecnologia em Saúde (SISC&t) e pelo Sistema da Fapac (Sistema de Informação e Gestão de Projetos).

Esta é uma excelente oportunidade para os pesquisadores do Acre contribuírem com soluções e inovações para melhorar o SUS local, enfrentando os desafios específicos da saúde na região.