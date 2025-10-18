Acre
Acre terá maior auxílio do ‘Gás do Povo’ do país, com valor de referência fixado em R$ 122,12
Programa federal considera custo elevado do botijão no estado; valor é 36% superior ao de estados como Pernambuco
O Acre registrará o maior valor de referência do programa “Gás do Povo” em todo o país, com o preço do botijão de 13 kg fixado em R$ 122,12, conforme portaria do governo federal a ser publicada em breve. O valor reflete a realidade local, onde o gás de cozinha é o mais caro do Brasil, e garantirá que as famílias acreanas de baixa renda recebam um auxílio proporcional ao custo de vida estadual.
Em comparação, estados como Pernambuco terão o botijão cotado a R$ 89,67 – uma diferença de 36%. A medida busca equilibrar o acesso ao benefício, assegurando que populações de regiões com preços mais altos, como o Acre, não sejam prejudicadas pelo valor único nacional.
O “Gás do Povo” distribuirá vouchers para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico. A principal mudança em relação ao programa anterior é que, em vez de receberem um valor em dinheiro, os beneficiários terão acesso a um vale exclusivo. Essa sistemática assegura que o auxílio seja utilizado diretamente na compra do botijão em revendedoras autorizadas.
O programa tem a estimativa de alcançar cerca de 15,5 milhões de famílias em todo o país. A quantidade de vales anuais concedidos varia de acordo com o núcleo familiar:
Como funcionará a distribuição
- Famílias com 2-3 pessoas: 4 vouchers anuais (validade de 3 meses cada)
- Famílias com 4+ pessoas: 6 vouchers anuais (validade de 2 meses cada)
- Público-alvo: 15,5 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico
Atualização de valores
- Revisão: A cada dois meses
- Base: Custo de aquisição do GLP pelas distribuidoras + tributos federais e estaduais
Os preços de referência utilizados para calcular o auxílio serão atualizados a cada dois meses, levando em conta o custo de aquisição do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) pelas distribuidoras, além dos tributos federais e estaduais incidentes.
A iniciativa busca amenizar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias mais vulneráveis, garantindo acesso a um insumo essencial para segurança alimentar. O modelo com vouchers específicos evita o desvio de finalidade verificado em programas anteriores.
Acre
Gladson critica recomendação do MP sobre nome de maternidade: “fica no gabinete com bunda na cadeira”
Durante a inauguração de 10 leitos de Umidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, neste sábado, 18, o governador Gladson Cameli afirmou que vai manter o nome de sua avó, Marieta Cameli, na nova maternidade que o governo do Estado está construindo em Rio Branco. O Ministério Público do Estado do Acre (MPAc) emitiu uma recomendação orientando a Casa Civil do Governo do Estado a não atribuir o nome de Marieta à nova unidade hospitalar.
De acordo com Gladson, sua avó é merecedora da homenagem. Ela, como muitas mulheres da Amazônia, teve filhos em casa no seringal Belo Horizonte. Depois de dar à luz ao pai dele, Eládio, teve complicações no pós-parto e teve que passar por um procedimento feito em uma residência de Cruzeiro do Sul, quando um cisto de 5 quilos foi retirado de seu útero. “Ela quase morreu, como muitas outras mulheres da nossa região. Ela merece, sim, dar nome à maternidade de Rio Branco e eu vou manter o nome dela sim”, enfatizou, citando que no Acre há outros prédios com nomes de parentes de políticos.
“Por que não mandam tirar de todos, como do Hospital Regional de Brasiléia e o Parque de Exposição em Rio Branco? Se for para fazer isso, começa lá de trás. Mas vai ser o nome da minha avó, sim. Vou manter com toda certeza, porque ela merece. A minha avó saiu das barrancos do Juruá depois que deu luz ao meu pai, com um cisto ainda depois, e foi operada, tem toda uma história”, declarou.
Durante o ato de inauguração, a ex-primeira-dama, Beatriz Cameli, contou o caso de dona Marieta depois do parto, ocasião em que o governador renovou a intenção de manter o nome da avó na Maternidade da capital.
“É em nome não da minha avó, é em nome de todas as mulheres que nasceram, que deram à luz aos filhos nascidos nas barrancas dos rios do Juruá, por exemplo. Essa é uma história que precisa ser transcrita. É uma justificativa. Eu não quero fazer política aí. Eu não preciso disso. O povo é sábio. O povo sabe muito bem quem são os seus representantes. Então, isso foi em nome da história da minha avó”.
O governador argumentou: “queria convidar quem, eu não sei nem quem foi que fez essa recomendação, para conhecer nossa realidade, conhecer nossa história, estudar a história do Acre, independente de qualquer opinião, eu não estou preocupado nisso. Minha preocupação é, como governador, fazer o que tem que ser feito para diminuir as diferenças. É muito fácil você ficar no gabinete com o ar condicionado, sem tirar a bunda da cadeira, para conhecer a realidade de como vivem milhares e milhares de famílias”, concluiu.
Na recomendação, o Ministério Público orienta que o Governo do Estado abstenha-se de propor, tramitar ou formalizar qualquer ato administrativo ou projeto de lei que atribua à nova maternidade o nome de Marieta Cameli ou de qualquer outro familiar de autoridade em exercício:
Adote critérios objetivos e impessoais para futuras denominações de bens públicos, com base em mérito social, histórico ou cultural, priorizando personalidades falecidas e de reconhecida contribuição à sociedade;
Comunique previamente ao MP-AC qualquer ato de denominação de bens públicos, permitindo o acompanhamento preventivo da legalidade da medida;
O órgão ministerial advertiu que o descumprimento da recomendação poderá resultar em medidas administrativas e judiciais, incluindo a propositura de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa e questionamento da constitucionalidade de eventual norma ou decreto.
A Casa Civil do Governo do Acre tem prazo de 15 dias para informar ao MP-AC as medidas adotadas em cumprimento à recomendação.
Acre
Mutirões de saúde levam consultas, exames e cirurgias ao Hospital do Alto Acre
O Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, recebe até domingo, 19, uma série de mutirões de atendimentos promovidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). As ações incluem consultas, exames e cirurgias nas especialidades de cardiologia, odontologia e cirurgia geral, beneficiando mais de 200 pacientes dos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.
As atividades começaram na quinta-feira, 16, e têm o objetivo de ampliar o acesso da população a atendimentos especializados, reduzindo deslocamentos até a capital e o tempo de espera por procedimentos.
O mutirão de cardiologia foi realizado nesta sexta-feira, 17, com atendimento de três médicos especialistas e a oferta de exames como eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma e teste ergométrico, além da avaliação de risco cirúrgico.
O mutirão de odontologia começou na quinta-feira, 16, e segue até o sábado, 18, com atendimento de 40 pacientes para cirurgias de maior complexidade, como extrações de terceiros molares, dentes supranumerários e remoção de pequenas lesões que podem ser realizadas com anestesia local.
As ações também fazem parte do Programa Opera Acre, que realiza mutirões de cirurgias gerais no hospital durante o fim de semana. Entre os procedimentos estão hérnias (incisional, inguinal, umbilical e epigástrica) e colecistectomia.
De acordo com a Sesacre, o programa integra o Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), do Ministério da Saúde, e tem ampliado o número de cirurgias eletivas em todo o estado.
Somente de janeiro a setembro, mais de 11 mil procedimentos foram realizados. Para outubro, estão previstas 573 cirurgias, distribuídas entre unidades de saúde da capital e do interior.
Acre
Acre tem queda de 30% nos financiamentos do FNO em 2025
Enquanto os Fundos Constitucionais de Financiamento registraram crescimento médio de 13% em todo o país entre janeiro e agosto de 2025, o Acre foi na contramão da tendência e apresentou queda de 30% no volume de contratações pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 17, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
Segundo o levantamento, o estado movimentou R$ 355,4 milhões em financiamentos no período, bem abaixo dos R$ 507 milhões contratados no mesmo intervalo de 2024. O FNO é operado pelo Banco da Amazônia (Basa) e tem como foco o apoio a empreendedores urbanos, produtores rurais e micro e pequenas empresas na Região Norte.
Apesar do recuo acreano, o fundo registrou crescimento expressivo em outros estados da Amazônia Legal. O Amapá, por exemplo, teve alta de 171% nas contratações, enquanto o Amazonas cresceu 44% e o Pará, líder regional, atingiu R$ 4,1 bilhões em financiamentos, um aumento de 58% em relação ao ano anterior
De acordo com o MIDR, o FNO movimentou R$ 11,4 bilhões entre janeiro e agosto, um avanço de 22% na comparação com 2024. O setor rural foi o principal beneficiado, com R$ 6,04 bilhões em crédito, seguido de comércio e serviços (R$ 2,1 bilhões) e infraestrutura (R$ 1,6 bilhão).
Em todo o país, os três fundos constitucionais, FNO (Norte), FNE (Nordeste) e FCO (Centro-Oeste) , somaram R$ 52,7 bilhões em contratações até agosto, e a meta do governo federal é atingir R$ 73,2 bilhões até o fim de 2025.
O setor rural continua sendo o principal motor dos investimentos, com R$ 18,7 bilhões liberados, seguido de comércio e serviços (R$ 12,9 bilhões) e infraestrutura (R$ 7 bilhões).
