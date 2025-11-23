Acre terá domingo com instabilidade e risco de chuvas fortes em todas as regiões

O Acre deve enfrentar um domingo (23) marcado por instabilidade climática e alta probabilidade de chuvas fortes em praticamente todo o estado. A chegada de uma fraca onda polar ao leste e ao sul do território acreano deve influenciar diretamente as condições atmosféricas, mantendo o tempo fechado, úmido e com temperaturas mais baixas. As informações são do site O Tempo Aqui.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o avanço dessa massa de ar frio aumenta a nebulosidade e mantém a possibilidade de chuva a qualquer hora, com risco de pancadas intensas em pontos isolados. As temperaturas seguem amenas ao longo de todo o dia.

A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 75% e 85% durante a tarde, enquanto os índices máximos, registrados no início da manhã, devem atingir entre 90% e 100%. Os ventos devem soprar fracos ou calmos, predominantemente do sudeste, com variações do sul e sudoeste.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário também será de tempo instável, com céu carregado e chuva frequente. A probabilidade de ocorrência de chuvas fortes é considerada muito alta, segundo a previsão meteorológica.

Assim como no leste e no sul, a umidade relativa do ar permanece elevada nessas regiões, variando entre 75% e 85% durante a tarde e chegando a até 100% ao amanhecer. Os ventos serão fracos, vindos principalmente do sudeste, com variações do sul e leste.

As temperaturas previstas mostram pouca variação entre as diferentes áreas do estado, com mínimas entre 19ºC e 23ºC e máximas que não ultrapassam os 28ºC.

Confira as temperaturas por região:

• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19ºC e 21ºC; máximas entre 25ºC e 27ºC.

• Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 19ºC e 21ºC; máximas entre 24ºC e 26ºC.

• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 19ºC e 21ºC; máximas entre 25ºC e 27ºC.

• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 25ºC e 27ºC.

• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 26ºC e 28ºC.

• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 26ºC e 28ºC.

• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 26ºC e 28ºC.