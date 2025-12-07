Acre terá domingo (7) de calor, abafamento e chuvas intensas

O estado do Acre deve enfrentar um domingo (7) marcado por tempo instável, calor e sensação de abafamento em todas as regiões. A previsão indica a presença de sol entre nuvens e chuvas pontuais ao longo do dia, que podem ser intensas em alguns pontos. As informações são de otempoaqui.com.br.

Na região leste e sul do estado, que engloba as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo permanece instável, com pancadas de chuva de média intensidade a forte. A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 70% durante a tarde, alcançando índices de 90% a 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos e calmos, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do estado, abrangendo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com sol aparecendo em meio a nuvens e chuvas pontuais que podem ser fortes em determinadas áreas. A umidade mínima fica entre 65% e 75% no período da tarde, enquanto a máxima varia entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos também sopram de forma fraca, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

As temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar mínimas entre 22ºC e 24ºC, com máximas de 29ºC a 31ºC. O mesmo padrão é esperado para Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, além de Plácido de Castro e Acrelândia.

Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas também oscilam entre 22ºC e 24ºC nas mínimas, com máximas de até 31ºC. Já em Tarauacá e Feijó, assim como em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as máximas podem chegar aos 32ºC. Em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, o calor segue forte, com máximas entre 30ºC e 32ºC.

