Acre terá dia de calor intenso e pancadas de chuva forte nesta quarta-feira

Parlamentar do PDT destacou viagens, reuniões e projetos em diversas áreas durante sessão na Câmara Municipal; “Servir é minha missão”, afirmou

O vereador Miro Bispo (PDT) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Epitaciolândia para apresentar um balanço detalhado de suas atividades recentes, destacando ações e articulações realizadas dentro e fora do município em benefício da população. Durante seu pronunciamento na última sessão legislativa, o parlamentar reforçou seu compromisso com a comunidade e reafirmou o lema que marca sua trajetória pública: “Servir é minha missão”.

O vereador enumerou uma série de iniciativas, viagens e reuniões realizadas em diferentes esferas governamentais, todas voltadas para a conquista de melhorias em diversas áreas do município. A apresentação do balanço demonstra a atuação do parlamentar na busca por recursos e parcerias que possam desenvolver Epitaciolândia e atender às demandas da população local.

Vereador Bispo buscam solução para falta de energia elétrica em reserva extrativista de Epitaciolândia

O vereadores de Epitaciolândia viajou até Rio Branco em busca de soluções para a falta de energia elétrica que afeta moradores e alunos da Reserva Extrativista. O vereador Miro Bispo (PDT), acompanhado do colega Rosimar (Republicanos), reuniu-se com representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para discutir alternativas que possam viabilizar o fornecimento de energia às famílias e à escola local.

“Essas famílias não podem continuar sendo esquecidas. Energia é dignidade e direito de todos”, destacou Miro Bispo durante sessão na Câmara Municipal, onde apresentou balanço das articulações. A iniciativa busca resolver um problema crônico que impacta a qualidade de vida e o desenvolvimento educacional na comunidade extrativista.

De acordo com Miro Bispo (PDT), o encontro foi produtivo e teve como objetivo principal buscar soluções técnicas e administrativas que possam beneficiar diretamente a população, garantindo maior estabilidade e eficiência no serviço prestado pela concessionária. A reunião representa mais uma etapa nas articulações dos vereadores para resolver problemas crônicos de infraestrutura que afetam tanto a zona urbana quanto as comunidades rurais do município.

Vereador Bispo buscam parceria com governo do Estado para fortalecer esporte em Epitaciolândia

O vereador Miro Bispo (PDT) acompanhado do colega Rosimar (Republicanos) ampliou suas articulações em benefício de Epitaciolândia com uma visita ao secretário de estado do acre de Esporte e Lazer, Ney Amorim realizada em companhia do vereador Matheus Paiva, de Rio Branco. Durante o encontro, foram apresentadas propostas de parceria para o fortalecimento das atividades esportivas no município, com foco especial no incentivo à juventude e no esporte como ferramenta de inclusão social.

Miro Bispo (PDT) ressaltou que o esporte é um importante meio de formação de valores e prevenção à violência, reafirmando o compromisso de continuar buscando investimentos e apoio para o setor. A iniciativa busca garantir mais recursos e políticas públicas que possam desenvolver o potencial esportivo da juventude epitaciolandense, transformando o esporte em instrumento de transformação social no município.

Vereador Miro Bispo (PDT) representa ex-deputado federal em inauguração de cursos da Ufac financiados por emenda parlamentar

O vereador Miro Bispo (PDT) representou oficialmente o ex-deputado federal e atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, durante a aula inaugural dos cursos de Educação Física e História no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) em Brasiléia. Os dois cursos superiores foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada por Gerlen Diniz durante seu mandato na Câmara Federal.

Veja vídeo da assessoria do vereador:

“A educação é a base do progresso. Ver a Ufac expandindo sua atuação é motivo de orgulho para todos nós acreanos”, afirmou Miro Bispo durante o evento, destacando a importância do avanço da educação superior para o desenvolvimento regional. A representação do prefeito de Sena Madureira reforça os laços de cooperação entre os municípios acreanos e a universidade federal na expansão do ensino superior público no interior do estado.

Vereador Bispo celebra parceria com Detran para ações educativas de trânsito em Epitaciolândia

O vereador Miro Bispo (PDT) reforçou em seu balanço parlamentar a parceria estabelecida com o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) para a realização de ações educativas em Epitaciolândia. As atividades, que incluem palestras nas escolas e blitzes educativas, têm como objetivo reduzir os índices de acidentes e promover maior conscientização entre motoristas e pedestres no município fronteiriço.

O parlamentar aproveitou a oportunidade para agradecer ao Conselho Diretor do Detran-AC pela parceria, enfatizando que “o trabalho conjunto entre o poder público e as instituições é fundamental para garantir resultados positivos à população”. A iniciativa busca fortalecer a educação no trânsito como ferramenta de prevenção de acidentes e promoção da segurança viária na região de fronteira.

Vereador Miro Bispo (PDT) anuncia projeto para advogados e reforça compromisso com trabalhadores

Encerrando seu balanço de atividades na tribuna da Câmara Municipal, o vereador Miro Bispo (PDT) anunciou projeto de lei de sua autoria voltado a beneficiar a categoria dos advogados em Epitaciolândia, reconhecendo a importância desses profissionais para o fortalecimento da justiça e da cidadania no município.

O parlamentar reafirmou que continuará atuando em defesa dos trabalhadores e da comunidade, apresentando propostas que promovam o desenvolvimento social e econômico da cidade. “Nosso compromisso é com as pessoas, com cada cidadão que acredita em uma cidade melhor. Continuarei trabalhando com seriedade, diálogo e dedicação. Servir é, e continuará sendo, a minha missão”, concluiu o vereador, encerrando seu pronunciamento com o lema que tem guiado sua trajetória política.

Veja vídeo da assessoria do vereador:

Relacionado

Comentários