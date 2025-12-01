Acre terá calor, ventos moderados e chuvas pontuais nesta segunda-feira (1º)

Pancadas intensas podem ocorrer em áreas isoladas de todas as regiões do estado

A segunda-feira (1º) deve ser marcada por calor, ventilação moderada e chuvas pontuais no Acre, com possibilidade de pancadas intensas em algumas áreas, segundo previsão do portal O Tempo Aqui. As mesmas condições também alcançam o sul e o sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia e da selva peruana.

Leste e Sul do Acre

(Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)

A previsão indica tempo quente e ventilado, com sol entre nuvens e ocorrência de chuvas isoladas, que podem vir com forte intensidade. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 60% à tarde, chegando a 90% ou 100% ao amanhecer.

Os ventos sopram de fracos a calmos, predominando de norte, com variações entre noroeste e nordeste.

Centro e Oeste do Acre

(Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá)

A região também terá tempo quente e abafado, com sol, nebulosidade e chuvas pontuais, inclusive com possibilidade de episódios intensos. A umidade mínima fica entre 55% e 65% no período da tarde, elevando-se a 90%–100% no início do dia.

Os ventos permanecem fracos ou calmos, soprando do norte, com oscilações para noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas de 30°C a 32°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 22°C a 24°C; máximas entre 31°C e 33°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas de 22°C a 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 22°C a 24°C; máximas de 30°C a 32°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas de 31°C a 33°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 22°C a 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas de 22°C a 24°C; máximas de 30°C a 32°C.

