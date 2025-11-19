Cotidiano
Acre terá apenas a Ufac ofertando vagas no Sisu 2026; IFAC não participará
Universidade Federal ofertará 990 vagas, todas para cursos de licenciatura, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
O processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para 2026 terá um cenário inédito no Acre. Pela primeira vez em anos, apenas a Universidade Federal do Acre (Ufac) participará da seleção que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A decisão do Instituto Federal do Acre (IFAC) de não aderir ao sistema neste ciclo faz com que a Ufac se torne a única porta de entrada via Sisu no estado.
De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufac, Edinacelí Damasceno, a instituição confirmou a oferta de 990 vagas, todas destinadas a cursos de licenciatura.
A distribuição será de 740 vagas para o campus-sede, em Rio Branco, e 250 para o campus do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Com a decisão do IFAC de não aderir ao SISU neste ciclo, a UFAC passa a ser a única porta de entrada pública pelo sistema unificado no estado. As oportunidades estarão distribuídas em 20 cursos diferentes.
Distribuição das vagas
A universidade detalhou como será o acesso aos cursos via SISU. As vagas foram organizadas da seguinte forma:
-
449 vagas para ampla concorrência;
-
44 vagas destinadas a ações afirmativas institucionais;
-
497 vagas reservadas ao sistema de cotas previsto em lei.
A divisão reflete a política interna da UFAC de equilibrar inclusão e competitividade, permitindo que estudantes possam disputar de acordo com seu perfil social e escolar.
Concorrência deve aumentar no estado
Com todas as vagas públicas concentradas em uma única instituição, a expectativa é de que o SISU no Acre seja mais acirrado do que nos anos anteriores. O histórico do estado mostra que cursos tradicionais já registram notas de corte elevadas e, agora, com menos opções, os candidatos devem se planejar com ainda mais cuidado.
Outras formas de ingresso
Além das vagas pelo SISU, a UFAC também manterá o edital que utiliza a nota do ENEM para cursos de Bacharelado e ABI, com 1.220 vagas, além do vestibular específico de Medicina, que ofertará 80 vagas.
Essas modalidades oferecem caminhos alternativos para quem não pretende disputar pelo sistema unificado ou busca ampliar suas chances.
Atenção aos editais
Os interessados devem acompanhar, com antecedência, os editais publicados no portal da instituição e no site oficial do SISU. Documentação, prazos e regras específicas podem variar conforme cada modalidade de ingresso.
Com a concentração das vagas em uma única instituição e o número limitado de oportunidades, o SISU 2026 promete ser decisivo para milhares de acreanos que querem ingressar no ensino superior público.
Com assessoria Ufac
