Acre terá 156 estudantes/atletas na disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14

Depois de uma “disputa política” entre o departamento de esporte da Secretaria de Educação e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), os estudantes/atletas acreanos, com as inscrições sendo realizadas pela FADE, foram confirmados na disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14 em Uberlândia, Minas Gerais. O Acre terá 156 estudantes/atletas na competição programada para começar neste domingo, 5.

1ª parte da delegação

A primeira parte da delegação acreana viajou nessa sexta, 3, até Brasília, no Distrito Federal, e em seguida embarcou de ônibus para chegar em Uberlândia neste sábado, 4.

Judô prejudicado

O Acre vai ser representado em 16 modalidades e o judô será a única do Estado a não disputar os Jeb´s 2025. O departamento de esporte da Secretaria de Educação não repassou R$ 13 mil reais para a Federação de Judô do Estado do Acre (FJEAC) realizar a Seletiva e por isso os judocas não disputaram o torneio classificatório e não foram selecionados visando a competição.

Luiz Antônio

O aluno/atleta do Colégio Militar Tira-dentes, Luiz Antônio Jerônimo, é a principal esperança de medalha do Acre em Uberlândia. O nadador vai disputar as provas dos 50 livres, 50 e 100 metros peito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários