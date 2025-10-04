Cotidiano
Acre terá 156 estudantes/atletas na disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14
Depois de uma “disputa política” entre o departamento de esporte da Secretaria de Educação e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), os estudantes/atletas acreanos, com as inscrições sendo realizadas pela FADE, foram confirmados na disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14 em Uberlândia, Minas Gerais. O Acre terá 156 estudantes/atletas na competição programada para começar neste domingo, 5.
1ª parte da delegação
A primeira parte da delegação acreana viajou nessa sexta, 3, até Brasília, no Distrito Federal, e em seguida embarcou de ônibus para chegar em Uberlândia neste sábado, 4.
Judô prejudicado
O Acre vai ser representado em 16 modalidades e o judô será a única do Estado a não disputar os Jeb´s 2025. O departamento de esporte da Secretaria de Educação não repassou R$ 13 mil reais para a Federação de Judô do Estado do Acre (FJEAC) realizar a Seletiva e por isso os judocas não disputaram o torneio classificatório e não foram selecionados visando a competição.
Luiz Antônio
O aluno/atleta do Colégio Militar Tira-dentes, Luiz Antônio Jerônimo, é a principal esperança de medalha do Acre em Uberlândia. O nadador vai disputar as provas dos 50 livres, 50 e 100 metros peito.
Adesg fecha elenco e vai intensificar preparação visando o Estadual
A diretora da Adesg, Neila Rosas, confirmou a contratação da atacante Bia e o elenco fechado para o início do Campeonato Estadual de Futebol Feminino.
“A Bia estava atuando no futebol do Sul e chega na próxima semana. Fechamos um elenco com 20 atletas e esse número é suficiente para o início do Estadual”, declarou Neila Rosas.
Lutar pelo título
Segundo Neila Rosas, a Adesg tem um grupo com qualidade para lutar pela conquista do Estadual.
“Temos uma base importante formada pelas atletas acreanas. Trouxemos jogadores de nível e estamos trabalhando para chegar no melhor nível na competição”, avaliou a dirigente.
Estreia no dia 19
A estreia da Adesg no Estadual será no domingo, 19, às 15 horas, no Florestinha, contra o São Francisco. O técnico Pablo Araújo terá a partir de segunda, 6, 13 dias de treinamentos até o primeiro desafio na competição.
Acre deverá ter três vagas na Copa do Brasil 2026
O torneio mais democrático do futebol brasileiro vai ficar ainda maior. A partir de 2026, a Copa do Brasil será disputada por 126 clubes — número que subirá para 128 a partir de 2027. A ampliação faz parte do novo calendário do futebol nacional anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que também redefiniu os critérios de classificação para a competição.
Com as mudanças, o Acre deve garantir três vagas na próxima edição do torneio, distribuídas pelo Ranking Nacional de Federações (RNF), com base nos resultados do Campeonato Acreano e da Copa.
A nova estrutura de classificação da Copa do Brasil será dividida em três critérios principais:
• Critério 1: 20 vagas destinadas aos clubes participantes da Série A de 2026;
• Critério 2: Quatro vagas reservadas aos campeões de 2025 da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D. A partir de 2027, os campeões das Copas Norte, Centro-Oeste e Sul-Sudeste também entram nesse grupo;
• Critério 3: 102 vagas distribuídas entre clubes classificados em competições estaduais de 2025, com base no Ranking Nacional de Federações de 2026, excluídos os clubes já contemplados nos dois critérios anteriores.
A quantidade de vagas por estado seguirá o posicionamento das federações no RNF:
• Federações ranqueadas entre 1º e 2º lugares: 6 vagas;
• Entre 3º e 5º: 5 vagas;
• Entre 6º e 14º: 4 vagas;
• Entre 15º e 27º: 3 vagas.
O Acre, atualmente na faixa das federações entre a 15ª e a 27ª posição, continuará com três representantes.
As projeções consideram as posições dos clubes no Brasileirão após a 26ª rodada e no G-4 da Série B após a 29ª rodada, além das vagas já anunciadas por copas estaduais, como a Copa Rio e a Copa Paulista. O novo Ranking Nacional de Federações 2025, que definirá oficialmente a distribuição, será divulgado pela CBF ao fim da temporada.
Com informações no GE-AC
Epitaciolândia vence o Rei Artur por 2 a 1 e assume liderança do Grupo 5 no Estadual Sub-15
Equipe soma seis pontos e fica a uma vitória da classificação para a próxima fase da competição
O Epitaciolândia Esporte Clube venceu o Rei Artur por 2 a 1 neste sábado (2), em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Estadual de Futebol Sub-15 Masculino – FFAC 2025.
Com o resultado, o Epitaciolândia chegou aos 6 pontos e assumiu a liderança do Grupo 5, que se tornou um dos mais equilibrados da competição. A equipe agora depende de mais uma vitória para garantir a classificação antecipada à próxima fase.
Placar final:
Epitaciolândia EC 2 x 1 Rei Artur
