Acre tem seis ganhadores na quina da Mega-Sena; prêmio acumula R$ 85 milhões para próximo concurso

Secretário de Segurança, coronel Américo Gaia, afirma que GGIF realiza levantamento de inteligência sobre possíveis reflexos dos conflitos em Lima; até o momento não há registros de impacto na região

O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel Américo Gaia, informou que as autoridades estaduais estão em alerta, especialmente nas áreas de fronteira, devido aos recentes conflitos no Peru que levaram o governo peruano a decretar estado de emergência em Lima. O monitoramento está sendo realizado por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIF), que reúne informações de inteligência sobre possíveis reflexos do cenário peruano na região acreana.

“Estamos fazendo um levantamento de inteligência pelo GGIF. Assim que concluirmos, passaremos para divulgação”, explicou Gaia. O secretário destacou que, até o momento, não há registros de instabilidade ou impactos diretos nas cidades fronteiriças do Acre. “A princípio, pelo que se sabe, o conflito está acontecendo em Lima e parece não ter se estendido para os demais departamentos”, informou.

O estado de emergência no Peru foi anunciado pelo presidente José Jerí na noite de terça-feira (21) e começou a valer à meia-noite. A medida autoriza ações mais rígidas de segurança e reforço policial nas ruas da capital peruana. Desde que assumiu a presidência no início de outubro, após a destituição de Dina Boluarte, Jerí tem enfrentado protestos de grupos da sociedade civil e jovens que exigem medidas contra a criminalidade, com registros de uma morte e mais de 100 feridos em confrontos recentes.

“A Secretaria de Segurança Pública se posicionou através de nota:

Em consulta informal com a Polícia Nacional do Peru (PNP), fomos informados de que os manifestos estão concentrados em Lima e Callao, e que o trânsito de turistas no país segue normal. Até o momento, as autoridades peruanas não solicitaram qualquer auxílio do nosso setor de Segurança Pública.

Em virtude dessa situação, o Acre continuará monitorando a situação nas fronteiras e avaliando qualquer impacto que possa ocorrer. Não está prevista, neste momento, a adoção de medidas como o fechamento das fronteiras ou restrições adicionais. Estamos comprometidos em garantir a segurança da população e a fluidez nas relações fronteiriças, mantendo um acompanhamento constante das informações que possam surgir.

Estamos preparados para agir conforme necessário, sempre priorizando a segurança e o bem-estar dos acreanos.”

Relacionado

Comentários