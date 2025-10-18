Acre tem queda de 30% nos financiamentos do FNO em 2025

Enquanto os Fundos Constitucionais de Financiamento registraram crescimento médio de 13% em todo o país entre janeiro e agosto de 2025, o Acre foi na contramão da tendência e apresentou queda de 30% no volume de contratações pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 17, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Segundo o levantamento, o estado movimentou R$ 355,4 milhões em financiamentos no período, bem abaixo dos R$ 507 milhões contratados no mesmo intervalo de 2024. O FNO é operado pelo Banco da Amazônia (Basa) e tem como foco o apoio a empreendedores urbanos, produtores rurais e micro e pequenas empresas na Região Norte.

Apesar do recuo acreano, o fundo registrou crescimento expressivo em outros estados da Amazônia Legal. O Amapá, por exemplo, teve alta de 171% nas contratações, enquanto o Amazonas cresceu 44% e o Pará, líder regional, atingiu R$ 4,1 bilhões em financiamentos, um aumento de 58% em relação ao ano anterior

De acordo com o MIDR, o FNO movimentou R$ 11,4 bilhões entre janeiro e agosto, um avanço de 22% na comparação com 2024. O setor rural foi o principal beneficiado, com R$ 6,04 bilhões em crédito, seguido de comércio e serviços (R$ 2,1 bilhões) e infraestrutura (R$ 1,6 bilhão).

Em todo o país, os três fundos constitucionais, FNO (Norte), FNE (Nordeste) e FCO (Centro-Oeste) , somaram R$ 52,7 bilhões em contratações até agosto, e a meta do governo federal é atingir R$ 73,2 bilhões até o fim de 2025.

O setor rural continua sendo o principal motor dos investimentos, com R$ 18,7 bilhões liberados, seguido de comércio e serviços (R$ 12,9 bilhões) e infraestrutura (R$ 7 bilhões).

