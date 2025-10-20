Geral
Acre tem queda de 30% em financiamentos do FNO; Norte movimenta R$ 11,4 bilhões até agosto
O Acre registrou R$ 355,4 milhões em financiamentos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) entre janeiro e agosto de 2025, valor 30% menor em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Apesar da retração no estado, a região Norte como um todo alcançou R$ 11,4 bilhões em operações, alta de 22% frente a 2024, impulsionada principalmente pelo microcrédito produtivo rural.
No Acre, os financiamentos contemplam empreendedores urbanos e produtores rurais, com destaque para o setor agropecuário, que segue como o principal beneficiado. Em todo o Norte, o setor rural lidera os investimentos, somando R$ 6,04 bilhões em contratos, seguido de comércio e serviços (R$ 2,1 bilhões), infraestrutura (R$ 1,6 bilhão), indústria (R$ 181,9 milhões) e energia (R$ 13,9 milhões).
Os recursos são liberados por meio do Banco da Amazônia (Basa), com diretrizes definidas pelo MIDR e pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). O FNO registrou ainda um salto expressivo de 1.068% nas operações do programa AgroAmigo, voltado a agricultores familiares, que movimentou R$ 196,2 milhões entre janeiro e agosto.
Em todo o país, as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO) totalizaram R$ 52,7 bilhões no período, um aumento de 13% em relação a 2024. A meta é atingir R$ 73,2 bilhões até o fim do ano.
Na área de atuação da Sudam, o Pará lidera em volume contratado, com R$ 4,1 bilhões (+58%), seguido de Tocantins (R$ 2,5 bilhões, +14%), Roraima (R$ 2,4 bilhões, +26%), Amazonas (R$ 1,4 bilhão, +44%), Acre (R$ 355,4 milhões, -30%), Amapá (R$ 316,3 milhões, +171%) e Rondônia (R$ 180 milhões, -81%).
O setor rural segue como o principal motor dos financiamentos nacionais, acumulando R$ 18,7 bilhões nos oito primeiros meses do ano, frente aos R$ 16,3 bilhões de 2024.
Delegacia conclui inquérito e tenente da reserva é indiciado por feminicídio da esposa em Rio Branco
Caso de Yonara da Silva Nazaré segue para o Ministério Público, que deve oferecer denúncia nos próximos dias
O inquérito policial que apura o assassinato de Yonara da Silva Nazaré, morta a tiros pelo próprio marido, o tenente da reserva remunerada Reginaldo de Freitas Rodrigues, foi concluído pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).
No relatório final, a delegada responsável pelo caso indiciou o militar por feminicídio e solicitou à Justiça a conversão da prisão temporária em preventiva, para garantir a continuidade da prisão do acusado durante a tramitação do processo.
Inicialmente, o procedimento foi encaminhado à 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. No entanto, após manifestação do Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do promotor Teotônio Rodrigues, o caso foi redistribuído para a 1ª Vara do Tribunal do Júri, que havia sido a primeira a tomar conhecimento do crime.
Na decisão, o juiz Alesso Braz reconheceu a incompetência da 2ª Vara e determinou que o processo permaneça sob a responsabilidade da 1ª Vara, onde também foi decretada a prisão temporária e realizada a audiência de custódia, que manteve Reginaldo Rodrigues preso.
O tenente, que estava foragido, se apresentou à polícia no dia 29 do mês passado, na sede da Deam, em Rio Branco. Ele é acusado de executar Yonara com disparos de arma de fogo no dia 27 do mesmo mês, na residência do casal, localizada na Rua da Maçã, bairro Mocinha Magalhães.
Com a conclusão do inquérito, o caso segue agora para o Ministério Público do Acre, que deverá oferecer a denúncia à Justiça nos próximos dias, dando início à fase processual do crime que chocou a capital acreana.
Caminhoneiro preso com mais de 200 quilos de drogas tem prisão preventiva decretada pela Justiça
Entorpecente avaliado em R$ 2 milhões seguia para São Paulo; motorista nega envolvimento
O caminhoneiro Manoel Silva teve sua prisão preventiva decretada durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (20), na Vara Estadual das Garantias, após decisão do juiz Fábio Farias, que acatou parecer do Ministério Público do Acre (MPAC) pela conversão do flagrante em preventiva.
Manoel havia sido preso na tarde de sábado (18), em uma ação conjunta da Polícia Militar e da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Ele conduzia uma carreta abordada no Posto da Tucandeira, na BR-364, divisa entre o Acre e Rondônia.
Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 213 quilos de drogas escondidos na estrutura metálica do veículo. Segundo a Polícia Civil, o entorpecente seria enviado para o estado de São Paulo e está avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões.
Em depoimento na sede da Denarc, Manoel alegou não saber da presença da droga no caminhão de sua propriedade. Apesar da versão apresentada, ele foi indiciado por tráfico de drogas.
O delegado Saulo Macedo, responsável pela investigação, afirmou que o inquérito seguirá em andamento para identificar possíveis cúmplices e a origem da carga ilícita.
A Denarc tem o prazo legal de 30 dias para concluir o inquérito policial e encaminhar o resultado ao Ministério Público.
Homem é preso acusado de estuprar menina de 12 anos em Manoel Urbano
A Polícia Civil de Manoel Urbano, com apoio da Polícia Militar, prendeu Antônio Tananta, de 56 anos, acusado de estuprar uma menina de 12 anos. A prisão ocorreu na tarde do último domingo, 19, por determinação judicial, após representação da autoridade policial do município.
O mandado de prisão foi cumprido de forma conjunta pelas forças de segurança, que localizaram e conduziram o acusado até a Delegacia de Manoel Urbano. A vítima já está recebendo atendimento e acompanhamento da rede de proteção, sob supervisão do Conselho Tutelar.
Todas as medidas legais cabíveis foram adotadas e Antônio Tananta encontra-se sob custódia, à disposição da Justiça. O caso segue sob tramitação regular, com base nas provas já reunidas no inquérito.
