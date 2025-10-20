Acre tem queda de 30% em financiamentos do FNO; Norte movimenta R$ 11,4 bilhões até agosto

by Edmilson Ferreira

O Acre registrou R$ 355,4 milhões em financiamentos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) entre janeiro e agosto de 2025, valor 30% menor em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Apesar da retração no estado, a região Norte como um todo alcançou R$ 11,4 bilhões em operações, alta de 22% frente a 2024, impulsionada principalmente pelo microcrédito produtivo rural.

No Acre, os financiamentos contemplam empreendedores urbanos e produtores rurais, com destaque para o setor agropecuário, que segue como o principal beneficiado. Em todo o Norte, o setor rural lidera os investimentos, somando R$ 6,04 bilhões em contratos, seguido de comércio e serviços (R$ 2,1 bilhões), infraestrutura (R$ 1,6 bilhão), indústria (R$ 181,9 milhões) e energia (R$ 13,9 milhões).

Os recursos são liberados por meio do Banco da Amazônia (Basa), com diretrizes definidas pelo MIDR e pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). O FNO registrou ainda um salto expressivo de 1.068% nas operações do programa AgroAmigo, voltado a agricultores familiares, que movimentou R$ 196,2 milhões entre janeiro e agosto.

Em todo o país, as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO) totalizaram R$ 52,7 bilhões no período, um aumento de 13% em relação a 2024. A meta é atingir R$ 73,2 bilhões até o fim do ano.

Na área de atuação da Sudam, o Pará lidera em volume contratado, com R$ 4,1 bilhões (+58%), seguido de Tocantins (R$ 2,5 bilhões, +14%), Roraima (R$ 2,4 bilhões, +26%), Amazonas (R$ 1,4 bilhão, +44%), Acre (R$ 355,4 milhões, -30%), Amapá (R$ 316,3 milhões, +171%) e Rondônia (R$ 180 milhões, -81%).

O setor rural segue como o principal motor dos financiamentos nacionais, acumulando R$ 18,7 bilhões nos oito primeiros meses do ano, frente aos R$ 16,3 bilhões de 2024.

Relacionado

Comentários