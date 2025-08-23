Acre
Acre tem queda de 17% nos casos de estupro e 42% em mortes violentas de crianças
Os primeiros sete meses de 2025 apresentaram um cenário mais positivo no Acre quando o assunto é a violência contra crianças e adolescentes. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) apontam para uma redução significativa de 17% nos casos de estupro e 42% nas mortes violentas intencionais de pessoas de até 19 anos, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, os resultados refletem o trabalho conjunto das instituições que compõem o sistema estadual de segurança. “Esses avanços são fruto da atuação integrada de todas as forças que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). Temos reforçado o trabalho de inteligência, ampliado as ações preventivas e investido na presença das forças de segurança nos territórios mais sensíveis. A cooperação entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Socioeducativo, Instituto de Administração Penitenciária e demais órgãos do sistema têm sido fundamental para garantir mais segurança para nossas crianças e adolescentes”, afirmou.
A queda nas ocorrências de estupro marca uma inversão de tendência após anos de aumento consecutivo nos registros. Já as mortes violentas, que vinham em declínio desde 2022, com queda de 22% e em 2024 com redução de 25% continuam apresentando bons resultados, fortalecendo a percepção de que as estratégias adotadas vêm surtindo efeito prático na proteção da juventude acreana.
A titular da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), Carla Fabiola Coutinho, destaca que a redução é fruto de muitos esforços. “A diminuição nos casos de estupro no estado do Acre nos mostra que as punições contra os agressores sexuais estão se efetivando, principalmente com a intensificação das prisões preventivas e condenações com relação a esse tipo de delito. É importante destacar que o aumento de ações concretas tanto na parte repressiva quanto em ações preventivas, como palestras e conscientização da sociedade, fazem a diferença para a redução dos índices de violência sexual de crianças e adolescentes”, destacou.
Apesar da melhoria, o secretário destaca que os desafios ainda são grandes e o trabalho precisa continuar. “A redução dos números é um indicativo de que estamos no caminho certo, mas não podemos baixar a guarda. Vamos continuar avançando com políticas públicas firmes e proteção integral às nossas crianças e adolescentes”, concluiu.
Fonte: Agência de Notícias do Acre
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco antecipa pagamento de agosto ao funcionalismo público
A Prefeitura de Rio Branco antecipou para este sábado (23) o pagamento referente ao mês de agosto para todo o funcionalismo público municipal. Inicialmente previsto para segunda-feira, dia 25, os salários foram creditados já na data de hoje.
Com a iniciativa, mais de 10 mil servidores – entre efetivos, comissionados, temporários e aposentados – terão acesso antecipado aos seus vencimentos. A medida representa não apenas um compromisso da gestão municipal com o funcionalismo, mas também um importante impulso à economia local, especialmente no período de fim de semana.
Segundo o prefeito Tião Bocalom, a antecipação do pagamento é fruto de planejamento, responsabilidade fiscal e valorização dos servidores públicos.
“Temos feito um grande esforço para manter nossas contas equilibradas e garantir que os servidores tenham segurança e previsibilidade. Sempre que possível, vamos continuar promovendo essas ações que mostram respeito com quem trabalha por Rio Branco”, afirmou o gestor.
Bocalom destacou ainda que a antecipação tem impacto direto na movimentação do comércio local. “Além de valorizar nossos servidores, essa medida aquece a economia, movimenta o comércio e contribui para o desenvolvimento da cidade”.
A Prefeitura reforça que seguirá trabalhando com transparência, responsabilidade e compromisso com os servidores e a população, buscando sempre ações que promovam bem-estar e crescimento para Rio Branco.
Comentários
Acre
Brasiléia tem propostas aprovadas para Conferência Nacional das Cidades
O município de Brasiléia garantiu destaque na 6ª Conferência Estadual das Cidades, realizada em Rio Branco, com a aprovação de propostas que seguem para a etapa nacional do evento, prevista para ocorrer até o final de 2025, em Brasília.
Entre as medidas aprovadas estão: a implementação de um programa de mobilidade “verde”, que visa articular setores urbanos com políticas públicas sustentáveis; a criação de uma estrutura processual para habitação e regularização fundiária que contemple as particularidades culturais locais; e a constituição de consórcios intermunicipais como ferramenta de planejamento e gestão urbana sustentável, especialmente em regiões de fronteira e áreas amazônicas de vulnerabilidade.
Representando Brasiléia, foram eleitas para a etapa nacional: Lindaura dos Santos Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e Joana Rodrigues Bandeira dos Anjos, da Associação de Moradores de Brasiléia, além de Lucélia Monteiro Borges, da Câmara Municipal, como suplente.
O prefeito Carlinhos do Pelado, que participou da solenidade de abertura na capital acreana, destacou a importância do protagonismo de Brasiléia nas discussões estaduais.
“É motivo de orgulho ver que as propostas construídas coletivamente em nossa conferência municipal foram reconhecidas e agora representarão Brasiléia em nível nacional. Isso mostra que estamos no caminho certo, buscando soluções que unam sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento para nossa cidade e toda a região do Alto Acre”, afirmou o prefeito.
A secretária municipal de Planejamento, Goreth Bibiano, ressaltou que as propostas contemplam não apenas demandas locais, mas também estratégias de cooperação entre municípios.
“O consórcio intermunicipal, por exemplo, é uma medida que fortalece a governança regional e permite maior acesso a políticas públicas nacionais e internacionais. Nossa intenção é ampliar as possibilidades de investimento e de parcerias, sempre respeitando as particularidades culturais e sociais de nossa população”, explicou a secretária.
A conferência foi realizada pelo governo do Estado do Acre, nos dias 20 e 21 através da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb). Com o apoio do Ministério das Cidades, o encontro reuniu representantes dos 22 municípios acreanos, autoridades estaduais e movimentos sociais para debater os principais desafios e soluções voltados ao desenvolvimento urbano sustentável.
Com o tema “Construindo cidades seguras, resilientes, inclusivas, prósperas e sustentáveis”, a conferência nacional das cidades será um espaço de articulação entre sociedade civil, movimentos sociais e gestores públicos para a formulação de diretrizes que devem orientar as políticas urbanas no país nos próximos anos.
Comentários
Acre
Prefeitura de Assis Brasil e CECANE fortalecem ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu entre os dias 18 e 22 de agosto de 2025 os agentes do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), que realizaram visitas técnicas de monitoramento e assessoria voltadas à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Durante as atividades, o nutricionista responsável pela merenda escolar do município acompanhou os agentes, contribuindo com informações sobre o planejamento dos cardápios, a distribuição dos alimentos, as condições de armazenamento e preparo, além de apresentar a realidade e as necessidades das escolas municipais.
O objetivo das visitas foi avaliar a qualidade da alimentação escolar, verificando o cumprimento das normas do programa, a aplicação correta dos recursos, a infraestrutura disponível e as práticas adotadas no município, bem como identificar desafios enfrentados pelas unidades de ensino.
Encerrando o período de visitas, no dia 22 de agosto foi realizada, no auditório da Escola Íris Célia, uma Formação para os atores envolvidos na execução do PNAE. A capacitação foi ministrada pelos agentes do CECANE, Andressa de Araújo e Keliton André, com foco nos principais aspectos da legislação do programa e orientações sobre boas práticas de gestão e execução.
Participaram do encontro gestores e coordenadores administrativos das escolas, equipe dos setores de compras e financeiro, conselheiros da alimentação escolar, o nutricionista municipal e demais atores sociais.
O momento foi marcado por debates construtivos e pelo compartilhamento de experiências, fortalecendo o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir uma alimentação escolar de qualidade, que atenda às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino.
Você precisa fazer login para comentar.