Acre tem presença de peso na COP30 com marcas na Brasil Biomarket

Loja do Sebrae na COP30 reúne negócios sustentáveis de 22 estados. Com 900 produtos, 250 pequenas empresas representam a força criativa dos seis biomas nacionais

Com quatro marcas, o Acre marca presença na loja Brasil BioMarket do Sebrae durante a COP30, em Belém, reforçando sua posição como um dos estados mais representativos da bioeconomia brasileira. Na vitrine, empreendedores acreanos apresentam peças de artesanato, moda e alimentos que combinam tradição, inovação e manejo sustentável. O conjunto revela como o Acre transforma identidade cultural e recursos da floresta em valor econômico, contribuindo para economia mais verde, inclusiva e regenerativa.

A empresa “Além do Cacau” vem ganhando espaço nacional com a produção de chocolates artesanais a partir de cacau amazônico de alta qualidade. Na COP30, a marca acreana destaca produtos autorais, caixas personalizáveis e edições especiais que conectam o público a uma experiência gourmet com identidade regional. O empreendimento consolida-se como um dos símbolos da nova economia do Acre, que transforma ingredientes da floresta em produtos premium, ampliando valor agregado e fortalecendo a cadeia do cacau no estado.

O empreendedorismo acreano também está presente na Brasil BioMarket com as marcas Doutor da Borracha, Eneide Brozzo Artes e a Farinha de Cruzeiro do Sul.

Brasil BioMarket na COP30: saiba onde e quando conferir os produtos

A loja Brasil Biomarket projeta negócios que integram sustentabilidade com impacto social, ampliando renda e visibilidade para empreendedores de 22 estados representados. A loja atingiu a marca de R$100 mil de faturamento nos dois primeiros dias de funcionamento. São 900 produtos de 250 pequenos negócios dos seis biomas brasileiros. A Brasil BioMarket funciona em dois locais da COP30, tanto na Green Zone, que é aberta ao público, quanto na En-Zone, espaço do Sebrae voltado ao empreendedorismo, instalado na Tv. Rui Barbosa, 200 (Reduto). Os dois espaços funcionam até 21 de novembro, das 8h às 22h (Green Zone) e das 16h às 22h (En-Zone).

O Sebrae na COP30

Com estande de 400 m² instalado na Green Zone, o Sebrae transforma sua presença na COP30 em uma experiência imersiva inspirada na Amazônia e na diversidade do país. Além de vitrine viva de inovação e cultura, é um espaço de diálogo e network, com sala de reuniões, auditório e loja colaborativa de produtos da bioeconomia, conectando lideranças, investidores e empreendedores.

De 10 a 21 de novembro, das 9h às 20h, a programação combina conteúdo, cultura e sensorialidade, com atrações como webséries e documentários exibidos no “PedaCine do Brasil”, apresentações culturais, degustações e harmonizações com ingredientes regionais. O Sebrae também montou a Zona do Empreendedorismo (En-Zone), no Parque Belém Porto Futuro, e trabalha em ativações urbanas e outros pontos de presença pela capital do Pará. Acompanhe a cobertura completa dos pequenos negócios na COP30 pela Agência Sebrae de Notícias .

Por Camila Vidal

