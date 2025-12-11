Brasil
Acre tem participação destacada no Exporta Mais Brasil Cooperativas, que acontece em Salvador
A presença do Acre reforça a força econômica da bioeconomia amazônica e o avanço do estado na pauta exportadora de produtos sustentáveis da floresta
O estado do Acre participa, desde esta quarta-feira (10) e até sexta-feira (12), da edição especial do Exporta Mais Brasil – Cooperativas 2025, promovida pela ApexBrasil, Sebrae, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e Governo da Bahia, em Salvador (BA). O encontro reúne mais de 200 cooperativas de todo o país e 30 compradores internacionais de 22 países, em uma programação voltada à expansão do cooperativismo brasileiro no comércio exterior, incluindo mentorias, capacitações e rodadas de negócios.
A delegação acreana integra o evento com representantes de cooperativas de diversas cadeias produtivas, apoiados institucionalmente pela ApexBrasil, Sebrae e MDA. A presença do Acre reforça a força econômica da bioeconomia amazônica e o avanço do estado na pauta exportadora de produtos sustentáveis da floresta.
A cerimônia oficial ocorreu nesta quinta-feira (11), no Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA), com a presença do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana; do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; e do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, entre outras autoridades.
Jorge Viana destaca mudança histórica na inserção internacional das cooperativas
Durante a abertura, o presidente da ApexBrasil destacou o compromisso do governo federal com o fortalecimento do cooperativismo e o salto histórico que o setor começa a vivenciar no comércio exterior:
“O governo do presidente Lula incentiva as exportações, e a Apex, que é a agência brasileira responsável por promover o que o Brasil tem de melhor na exportação e na atração de investimentos, criou o programa Exporta Mais. Esse programa já vendeu quase um bilhão de reais. Já trouxemos mais de 450 compradores do mundo inteiro, e aqui na Bahia estamos fazendo um grande encontro de cooperativas, firmando cooperações e convênios para dividir a história das cooperativas entre um antes e um depois.
Estou falando de exportações: 450 cooperativas serão incluídas no programa no próximo ano. Firmamos aqui o compromisso de qualificar 200 delas para que possam ser certificadas para exportar, e outras 250 vamos levar para o mundo. Isso já começou. Nesta semana trouxemos 30 compradores de 22 países, que vão se reunir com as cooperativas, conhecer os produtos e firmar contratos. Normalmente, já saímos com compromissos de venda. Vamos esperar as próximas rodadas para verificar o volume final, mas asseguro que muitas cooperativas sairão daqui com contratos encaminhados”.
Viana também reforçou a articulação internacional da ApexBrasil:
“A Apex tem escritórios em vários países e mobilizamos essas unidades para identificar compradores. Aqui temos representantes de grandes redes de varejo e atacado de diversos países, todos na Bahia para conhecer e comprar produtos que vêm das cooperativas e da agricultura familiar”.
Cooperar para Exportar
Na cerimônia, foi lançado o programa Cooperar, Crescer e Exportar, que prevê a qualificação de mais de 200 cooperativas pelo PEIEX Agro, 125 mentorias especializadas e 250 vagas exclusivas para ações de promoção internacional promovidas pela ApexBrasil a partir de 2026.
Delegação acreana leva diversidade e força produtiva da Amazônia
O Acre é representado por cooperativas das cadeias da castanha, café, farinha, frutas nativas, mel, proteína animal, artesanato e bioeconomia, setores que têm se consolidado como pilares das exportações sustentáveis da região. Entre as cooperativas presentes estão Cooperacre, Coopercafé, Coopercintra, Cooperxapuri, Coopaf, Acreverde, Coopermóveis, Açaí Coop Feijó, Cooperfarinha, entre outras.
A diversidade demonstra o fortalecimento da economia florestal acreana e a capacidade crescente das cooperativas de se inserirem competitivamente no mercado internacional.
Valdemiro Rocha: “O Acre vive um novo ciclo no cooperativismo e estamos preparados para chegar mais longe”
O presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, que acompanha a delegação em Salvador, ressaltou o momento estratégico e fez um agradecimento especial à ApexBrasil:
“O Acre vive um novo ciclo no cooperativismo. Hoje estamos diante de compradores do mundo inteiro apresentando produtos que nascem da floresta e geram renda para milhares de famílias. Essa participação reafirma que nossas cooperativas estão preparadas para dar novos passos, conquistar mercados internacionais e fortalecer ainda mais a economia regional.
Quero agradecer especialmente ao presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, por acreditar nas cooperativas acreanas e por abrir portas para que possamos chegar mais longe. O trabalho da Apex tem sido fundamental para transformar potencial em resultados concretos para o Acre e para todo o cooperativismo brasileiro”.
Vitrine nacional para negócios internacionais
As cooperativas acreanas participam de rodadas de negócios com compradores de mais de 20 países, trilhas de aprendizagem sobre estratégias de exportação, atendimentos técnicos, mentorias especializadas e encontros temáticos sobre empreendedorismo feminino e inclusão produtiva.
Os setores contemplados incluem cacau e chocolate, café, castanha, frutas e açaí, mel, cachaça, artesanato, proteína animal e produtos agroindustriais.
Segundo a ApexBrasil, o programa Exporta Mais Brasil já realizou 41 edições desde 2023, conectando mais de 1.400 empresas brasileiras a 441 compradores internacionais e gerando expectativa de negócios superior a R$ 900 milhões, números que devem crescer com a edição dedicada às cooperativas.
Participantes do Acre no Exporta Mais Brasil Cooperativas 2025
A delegação acreana é formada por representantes de 11 cooperativas, com atuação em diferentes ramos de atuação e cadeias produtivas, são elas:
COOPERACRE
- Kássio Almada Nobre
Açaí Coop Feijó
- Julia Graciela de Sousa Gomes
Coopel
- Ezequiel Rodrigues de Oliveira
Coopaf – Polo Geraldo Fleming
- Jonisete de Lima Mendes
COPASFSE
- Nilva da Cunha de Lima
Coopercafé
- Francisco Romualdo da Silva
- Aldeni Lima Menezes
- Erion Macie de Macedo
- Carlos Ramalho de Oliveira
- Jonas Lima
Coopercintra
- Queline Gomes de Souza
Cooperxapuri
- José de Souza Araújo (José Filhão)
Sicredi Biomas
- Odemir Romano Bechlin
Sicoob Credisul
- Murilo de Souza Alonso
Sicoob CrediSul – Regional Cruzeiro do Sul
- Patrik Bruno Queiroz Pinheiro
COOPERPARQUET
- Joelma Brasil
