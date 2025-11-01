Flash
Acre tem o terceiro maior custo do país para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, aponta Ministério dos Transportes
Estado fica atrás apenas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul no ranking nacional de valores cobrados por autoescolas
De acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, o Acre ocupa a terceira posição entre os estados com o maior custo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil. Os gastos com o curso de formação de condutores nas autoescolas acreanas chegam a 84,5%, ficando atrás apenas de Santa Catarina (87,3%) e Rio Grande do Sul (86,2%).
As informações foram apresentadas esta semana pelo ministro Renan Filho ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB), e a líderes partidários, durante reunião em Brasília.
Logo após o Acre, aparecem Bahia (84,2%), Pernambuco (84,0%), Tocantins (83,3%), Goiás (83,2%) e Rio Grande do Norte (81,6%). Já os menores custos foram registrados na Paraíba (61,7%), Rondônia (63,9%) e Espírito Santo (64,8%).
O levantamento considera a média percentual de despesas relacionadas à formação de condutores, incluindo taxas, aulas teóricas e práticas, exames e custos administrativos das autoescolas.
Com isso, o Acre consolida-se entre os estados com maior impacto financeiro para novos motoristas, reforçando o debate sobre a necessidade de políticas que tornem o acesso à habilitação mais acessível em regiões com menor poder aquisitivo.
Comentários
Flash
Deputado Tadeu Hassem defende atualização do Plano de Utilização da Resex em audiência pública no Alto Acre
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) participou neste sábado (1º) da Audiência Pública do Povo da Reserva, realizada na Quadra da Praça da Juventude, em Epitaciolândia, reunindo moradores e lideranças de Brasiléia, Xapuri, Capixaba, Sena Madureira, Assis Brasil e Rio Branco.
O evento foi promovido pela AMOPREB — Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Epitaciolândia e Brasiléia, por meio de sua diretoria, sob a condução do presidente Romário Moraes. A decisão de realizar a audiência partiu da última assembleia geral da entidade, realizada no mês passado, e buscou dar voz às principais demandas das comunidades da Reserva Extrativista Chico Mendes.
Durante o encontro, os moradores reforçaram a necessidade urgente de atualização do Plano de Utilização da Reserva, documento que, por lei, deveria ser revisado a cada três anos, mas que não é atualizado desde 2008. O plano define as regras e diretrizes para o uso sustentável dos recursos naturais e para o desenvolvimento econômico e social das famílias que vivem na floresta.
“É inadmissível que um instrumento tão importante para a vida de milhares de famílias da Reserva Chico Mendes esteja defasado há mais de 15 anos. Precisamos garantir segurança jurídica, dignidade e condições reais de desenvolvimento sustentável para quem vive e trabalha na floresta”, afirmou o deputado Tadeu Hassem.
O parlamentar destacou ainda que a Assembleia Legislativa do Acre tem acompanhado o tema de perto e já realizou uma audiência pública para debater os embargos, a regularização fundiária e ambiental nas áreas atingidas. “Nosso mandato continuará sendo uma ponte entre o produtor, o morador da floresta e o poder público. A atualização do plano é um passo essencial para destravar o Acre produtivo e sustentável que todos queremos”, completou.
Também estiveram presentes representantes do ICMBio, o deputado federal Coronel Ulysses, além de lideranças comunitárias e representantes de órgãos municipais e estaduais.
A audiência reforçou a união das comunidades extrativistas e o compromisso das autoridades em buscar soluções concretas para promover justiça, dignidade e melhores condições de vida aos moradores da reserva.
Comentários
Flash
Governo do Acre visita abrigos de migrantes nos municípios do Alto Acre para fortalecer ajuda humanitária
Uma equipe da Secretaria de Estado Assistência Social e de Direitos Humanos (SEASDH), que tem como titular a vice-governadora Mailza Assis, iniciou visitas aos municípios do Alto Acre, para avaliar a situação do acolhimento de migrantes e oferecer apoio às equipes municipais que atuam na linha de frente do atendimento humanitário.
A agenda começou na Casa de Passagem Otonoel de Souza Oliveira, em Assis Brasil, município que faz fronteira com o Peru, onde foi identificado um aumento no fluxo de migrantes. Durante a visita, a equipe da pasta realizou o levantamento das necessidades de insumos, infraestrutura e à situação dos repasses de cofinanciamento federal, essenciais para a manutenção dos serviços de acolhimento.
Diariamente, migrantes, a maioria venezuelanos e colombianos, acessam o Brasil por Assis Brasil, que faz fronteira com o Peru, sendo que grande parte está em situação de vulnerabilidade. Primeiro, eles passam pela Alfândega, são cadastrados, dão entrada na documentação e são encaminhados a Casa de Passagem do município, atualmente com 60 pessoas entre adultos e crianças. Lá são acolhidas, recebem alimentação e apoio. Todos os dias são servidos em média, 180 refeições.
A Agência da ONU para as Migrações (OIM) é parceira e ajuda oferecendo condições dignas em cômodos separados, eletrodomésticos e serviços de lavanderia.
As visitas seguirão pelos demais municípios da regional, Brasiléia e Epitaciolândia (ambos divisam com a Bolívia) e Xapuri, até a capital Rio Branco, para fortalecer a rede de proteção social e garantir que as ações de acolhimento humanitário ocorram de forma articulada e contínua.
A ação envolve o governo Federal, o estado, os municípios, Polícia Federal, organizações internacionais e organizações da sociedade civil.
“A ação integrada busca fortalecer o acolhimento de migrantes e refugiados em parcerias com as secretarias de assistência social municipal, o que demonstra uma das marcas da gestão que tem no cuidado humanitário das pessoas uma prioridade”, destacou a diretora de Direitos Humanos da SEASDH, Joelma Pontes.
Comentários
Flash
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da 1ª Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol – 1ª Divisão 2025, reunindo atletas, dirigentes, torcedores e famílias no ginásio municipal.
A competição conta com 10 equipes da cidade, que irão disputar o título ao longo das próximas semanas. O campeonato já é considerado um dos mais tradicionais do município e tem como objetivo incentivar o esporte local, promover lazer e fortalecer o espírito de união entre os atletas.
O campeonato contará com premiação em dinheiro, incentivando ainda mais o desempenho das equipes:
Premiação
•1º lugar: R$ 15.000,00
•2º lugar: R$ 8.000,00
•3º lugar: R$ 4.000,00
•4º lugar: R$ 2.000,00
Ao todo, serão mais R$ 29 mil investidos em premiações, reafirmando o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte amador no município.
O vice-prefeito Reginaldo Martins destacou a importância da iniciativa.
“Estamos valorizando nossos atletas e incentivando a prática esportiva. O esporte transforma vidas e une nossa comunidade”, afirmou.
A Prefeitura reforça o convite para que a população prestigie os jogos e torça pelos times locais.
Você precisa fazer login para comentar.