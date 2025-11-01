Acre tem o terceiro maior custo do país para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, aponta Ministério dos Transportes

Estado fica atrás apenas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul no ranking nacional de valores cobrados por autoescolas

De acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, o Acre ocupa a terceira posição entre os estados com o maior custo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil. Os gastos com o curso de formação de condutores nas autoescolas acreanas chegam a 84,5%, ficando atrás apenas de Santa Catarina (87,3%) e Rio Grande do Sul (86,2%).

As informações foram apresentadas esta semana pelo ministro Renan Filho ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB), e a líderes partidários, durante reunião em Brasília.

Logo após o Acre, aparecem Bahia (84,2%), Pernambuco (84,0%), Tocantins (83,3%), Goiás (83,2%) e Rio Grande do Norte (81,6%). Já os menores custos foram registrados na Paraíba (61,7%), Rondônia (63,9%) e Espírito Santo (64,8%).

O levantamento considera a média percentual de despesas relacionadas à formação de condutores, incluindo taxas, aulas teóricas e práticas, exames e custos administrativos das autoescolas.

Com isso, o Acre consolida-se entre os estados com maior impacto financeiro para novos motoristas, reforçando o debate sobre a necessidade de políticas que tornem o acesso à habilitação mais acessível em regiões com menor poder aquisitivo.

