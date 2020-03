O Acre registra 2,41% a cada 100 mil habitantes. Em terceiro, quarto e quinta lugar, completam os estados do Ceará com 1.85%, São Paulo 1,62% e Rio de Janeiro 1,34%.

A chegada do novo coronavírus (Covid-19) mudou a vida de grande parte da população mundial. Em muitos países, a taxa de morte pelo vírus ultrapassa 400 pessoas/dia.

No Brasil, a doença já tem mais de 2 mil casos confirmados e a maioria dos estados está em quarentena social para tentar evitar a propagação do vírus.

No Acre, o governador Gladson Cameli (Progressistas) publicou um Decreto mudando o funcionamento de órgãos públicos e privados para ajudar na contenção do vírus, que chegou no Acre na última terça-feira, 17, e até a manhã desta quarta-feira, 25, já registra 21 casos confirmados no estado.

No Acre, desde que o governador anunciou os três primeiros casos do vírus na última terça-feira,17, o estado registra um novo caso de Covid-19, a cada 8h e meia.

Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde (MS), mostra que, o Acre aparece em segundo lugar dentre os estados brasileiros com mais casos, proporcionalmente, a cada 100 mil habitantes infectados com o novo coronavírus (Covid-19).

O primeiro é o Distrito Federal (DF) que possui 5,9% a cada 100 mil habitantes. O Acre registra 2,41% a cada 100 mil habitantes. Em terceiro, quarto e quinta lugar, completam os estados do Ceará com 1.85%, São Paulo 1,62% e Rio de Janeiro 1,34%.

O Ministério da Saúde já registra 2.271 casos confirmados do novo coronavírus. Em números, São Paulo registra a maior quantidade de infectados (810), seguido por Rio de Janeiro (305) e Ceará (185).

