Acre tem novas regras para liberação de recursos do Fundo Amazônia
A Secretaria de Estado de Planejamento do Acre (Seplan) publicou nesta terça-feira, 03, a Portaria nº 20, que estabelece novas regras e a documentação obrigatória para a liberação de recursos financeiros do projeto Rumo ao Desmatamento Ilegal Zero, executado no estado com recursos do Fundo Amazônia – Fase II.
A medida define critérios técnicos e administrativos que deverão ser observados por todos os órgãos e entidades responsáveis pela execução do projeto, com o objetivo de assegurar a conformidade técnica, a segurança jurídica dos gestores e a correta aplicação dos recursos públicos. Os pedidos de liberação financeira passam a ser apresentados exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), acompanhados da documentação exigida nos anexos da portaria.
De acordo com a norma, nos casos de termos de fomento e de colaboração firmados com organizações da sociedade civil (OSCs), a liberação da segunda e das parcelas subsequentes ficará condicionada à comprovação da execução financeira de, no mínimo, 70% dos recursos já repassados, sem que isso configure prestação de contas formal.
A portaria também disciplina situações envolvendo a aquisição de bens e serviços importados, exigindo comprovação de que não há similar nacional disponível, conforme regras estabelecidas no contrato de aplicação dos recursos do Fundo Amazônia. Nestes casos, deverá ser utilizada declaração-padrão fornecida pelo ente financiador.
Os anexos do ato detalham checklists específicos para diferentes tipos de despesas, como serviços de agenciamento de passagens, consultorias, terceirização de mão de obra, fornecimento de combustível e aquisição de materiais permanentes e de consumo. Entre os documentos exigidos estão notas fiscais, notas de empenho, relatórios de execução, análises de conformidade do controle interno e manifestação do representante do Fundo Amazônia no órgão executor.
Sehurb firma termos aditivos e amplia valores de contratos habitacionais no Acre
Reajustes somam mais de R$ 1 milhão e são financiados com recursos do programa Pró-Moradia
A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo do Acre (Sehurb) firmou, nesta terça-feira (03), os dois primeiros termos aditivos a contratos voltados à área de habitação, resultando em aumento dos valores originalmente pactuados, conforme extratos publicados oficialmente.
No Contrato Sehurb nº 001/2026, oriundo da Concorrência nº 013/2023, o termo aditivo prevê um acréscimo de 5,43%, equivalente a R$ 649.929,60, e uma supressão de 1,01%, no valor de R$ 121.070,04. Com as alterações, o valor global do contrato passou de R$ 7.206.915,46 para R$ 7.735.775,02, representando um aumento líquido de R$ 528.859,56. O aditivo foi assinado em 28 de janeiro de 2026 pelo secretário da pasta, Egleuson Araújo Santiago, e pelo representante da empresa Santos Comércio e Construção Ltda.
Já o Contrato Sehurb nº 031/2025, celebrado por meio de dispensa de licitação, também teve reajuste autorizado por termo aditivo. Nesse caso, houve acréscimo de 5,77%, correspondente a R$ 652.440,82, e supressão de 0,96%, no valor de R$ 108.156,13. O contrato, que inicialmente somava R$ 5.385.142,39, passou para R$ 5.929.427,08, com aumento total de R$ 544.284,69. O documento foi assinado em 30 de janeiro de 2026, também por Egleuson Araújo Santiago e pelo representante da empresa contratada.
Em ambos os casos, os recursos são provenientes do Programa de Trabalho “Ampliação do Acesso à Moradia Digna”, com despesas classificadas como Obras e Instalações, financiadas por operações de crédito do programa Pró-Moradia, por meio de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal.
Os termos aditivos têm como fundamento o artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, que autoriza acréscimos e supressões contratuais dentro dos limites legais, assegurando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
Chamadão da EJA mobiliza população para ampliar acesso à Educação de Jovens e Adultos
A equipe da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) realizou, na manhã desta segunda-feira, 2, uma mobilização no Terminal Urbano, no Mercado Elias Mansour e nas principais ruas do centro de Rio Branco.
A ação integra o Chamadão da EJA, iniciativa de mobilização e comunicação intensiva que tem como objetivo ampliar o acesso à modalidade, incentivar o retorno aos estudos e alcançar jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica na idade recomendada.
O Chamadão é uma ação prevista pelo Ministério da Educação (MEC), entre 2 e 13 de fevereiro. Além da capital, as atividades de divulgação também serão estendidas aos municípios do interior do estado, ampliando o alcance das informações sobre a modalidade e as oportunidades educacionais disponíveis.
De acordo com o chefe do Departamento de EJA, Jésse Dantas, a iniciativa busca aproximar a população das oportunidades educacionais oferecidas pela rede estadual. “O Chamadão da EJA é uma estratégia para divulgar a modalidade e mobilizar jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica a procurarem as escolas e efetivarem a matrícula. Além da conclusão dos estudos, a EJA também oferece qualificação profissional,” destaca.
A iniciativa é realizada por meio da utilização de diferentes canais de divulgação, buscando alcançar o maior número possível de pessoas interessadas em retomar os estudos e dar continuidade à formação escolar. A mobilização também reforça a importância da educação como ferramenta de transformação social e ampliação de oportunidades.
A matrícula nos cursos da EJA é destinada a jovens e adultos que não puderam estudar na idade regular. Para ingressar no ensino fundamental da modalidade, a idade mínima é de 15 anos. Já para o ensino médio, a idade mínima exigida é de 18 anos.
Para efetivar a matrícula, os interessados devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar, caso possuam.
Segundo o entrevistado Raimundo da Silva, a educação representa uma oportunidade de recomeço. “Para estudar nunca é tarde, é sempre o momento para recomeçar, não importa a idade. Não se tem nada a perder, só a ganhar, pois tudo que se aprende serve tanto para você quanto para ajudar os demais que não têm conhecimento. Essa ação é muito boa, pois algumas pessoas não têm acesso às informações e assim fica mais fácil”, afirma.
A Educação de Jovens e Adultos representa uma oportunidade para que estudantes retomem a trajetória escolar, ampliem conhecimentos e fortaleçam as possibilidades de inserção social e profissional.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Prefeitura de Epitaciolândia anuncia Anjo Gurgel como novo diretor de Serviços Urbanos
Ex-funcionário da Secretaria de Obras de Brasiléia, Anjo Gurgel assume cargo estratégico para infraestrutura no município de Epitaciolândia
Em continuidade às ações de reorganização administrativa, a Prefeitura de Epitaciolândia anunciou, nesta segunda-feira, dia 2, a nomeação de Angilberto Gurgel da Silva (Anjo) para a Diretoria de Serviços Urbanos. O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Lopes (PL), que destacou a importância do cargo para o aprimoramento da infraestrutura e dos serviços urbanos da cidade.
Anjo Gurgel, que atuava anteriormente na Secretaria de Obras da Prefeitura de Brasiléia, assume a função em um momento de fortalecimento da gestão municipal vizinha de Epitaciolândia. A nomeação é resultado da reunião estratégica realizada com todos os secretários, que visou integrar as ações administrativas e otimizar as políticas públicas em Epitaciolândia.
O prefeito de Epitaciolândia, Sergio Lopes, recebeu e assinou pessoalmente a nomeação de Anjo Gurgel para a Diretoria de Serviços Urbanos do município. O cargo é considerado estratégico para o planejamento e aprimoramento da infraestrutura e dos serviços urbanos da cidade.
A mudança reforça o compromisso da administração em buscar profissionais com experiência para áreas essenciais, com foco na melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.
A posse marca a consolidação da nova equipe de governo, após a reunião estratégica com todos os secretários municipais. A administração reforça que a escolha busca alinhar expertise técnica à gestão, com foco na melhoria da qualidade de vida da população por meio de serviços públicos eficientes.
Veja nomeação:
