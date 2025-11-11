Acre tem nova alta na construção civil e metro quadrado chega a R$ 2.127,94

O Acre registrou uma variação de 0,09% no custo da construção civil em outubro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). O estado apresenta um dos maiores acumulados em 12 meses da região Norte, com 8,78%, e 7,88% no acumulado do ano.

De acordo com o levantamento, o custo médio do metro quadrado da construção no Acre chegou a R$ 2.127,94 (com desoneração da folha de pagamento). O valor é superior à média nacional, de R$ 1.877,29. Quando considerada a metodologia sem desoneração, o custo no estado sobe para R$ 2.254,82 por metro quadrado.

No Norte, o Acre teve uma das menores variações mensais, inferior a estados como o Pará (1,84%) e Tocantins (0,85%), mas se mantém entre os que apresentam maior alta acumulada no ano.

A região Norte, como um todo, foi a que apresentou o maior avanço no país, com variação média de 0,95%, impulsionada pelo reajuste salarial de categorias profissionais no Pará

No cenário nacional, o SINAPI apontou que o custo médio da construção ficou em R$ 1.877,29 por metro quadrado, com uma variação de 0,27% em outubro, resultado 0,23 ponto percentual abaixo do registrado em setembro (0,50%).

Relacionado

Comentários