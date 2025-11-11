Acre
Acre tem nova alta na construção civil e metro quadrado chega a R$ 2.127,94
O Acre registrou uma variação de 0,09% no custo da construção civil em outubro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). O estado apresenta um dos maiores acumulados em 12 meses da região Norte, com 8,78%, e 7,88% no acumulado do ano.
De acordo com o levantamento, o custo médio do metro quadrado da construção no Acre chegou a R$ 2.127,94 (com desoneração da folha de pagamento). O valor é superior à média nacional, de R$ 1.877,29. Quando considerada a metodologia sem desoneração, o custo no estado sobe para R$ 2.254,82 por metro quadrado.
No Norte, o Acre teve uma das menores variações mensais, inferior a estados como o Pará (1,84%) e Tocantins (0,85%), mas se mantém entre os que apresentam maior alta acumulada no ano.
A região Norte, como um todo, foi a que apresentou o maior avanço no país, com variação média de 0,95%, impulsionada pelo reajuste salarial de categorias profissionais no Pará
No cenário nacional, o SINAPI apontou que o custo médio da construção ficou em R$ 1.877,29 por metro quadrado, com uma variação de 0,27% em outubro, resultado 0,23 ponto percentual abaixo do registrado em setembro (0,50%).
Comissão aprova criação de programa para capacitar microempreendedores individuais
Sob relatoria do deputado federal Zé Adriano (PP-AC), a Câmara dos Deputados deu um passo importante para fortalecer os microempreendedores individuais (MEIs) do país. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Assistência Técnica e Capacitação dos Microempreendedores Individuais (Pronatec-MEI).
O objetivo do programa é oferecer apoio técnico, orientação jurídica e contábil, além de cursos de gestão, inovação e educação financeira, ajudando os MEIs a crescerem com mais segurança e competitividade.
O Pronatec-MEI contará com uma plataforma digital onde o microempreendedor poderá acessar cursos, agendar consultorias e encontrar informações sobre crédito e oportunidades de negócio.
Durante a análise do projeto, Zé Adriano, fez ajustes importantes, como a retirada da previsão de que o Sistema S financiaria o programa. Segundo ele, os recursos dessas entidades têm destinação específica para outras finalidades.
Para viabilizar as ações, será criado o Fundo de Fomento à Capacitação do MEI (Funcaf-MEI), que reunirá recursos públicos e privados e será administrado por um comitê ligado ao Ministério do Empreendedorismo.
Zé Adriano destacou que a proposta reforça o compromisso com quem move a economia brasileira, oferecendo condições reais para que o microempreendedor se qualifique e amplie seus negócios.
O texto segue agora para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Se aprovada, seguirá para o Senado.
Programa de aceleração de startups de saúde no Acre encerra 2º ciclo
Iniciativa é promovida pelo Sebrae em parceria com o Hospital de Amor
O Conectahealth – Circuito Acre, programa voltado para acelerar startups da área da saúde, concluiu seu segundo ciclo. A iniciativa é realizada pelo Sebrae no Acre, em parceria com o Hospital de Amor, por meio do Harena Inovação.
Durante 18 semanas, os empreendedores participaram de workshops sobre inovação, mentorias individuais e coletivas, além de encontros para troca de conhecimento e networking com profissionais do setor. O programa também ofereceu uma trilha de cursos sobre inovação e empreendedorismo.
O diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, destacou a importância da iniciativa. “Ver startups acreanas desenvolvendo soluções para a saúde pública é a prova de que o empreendedorismo inovador tem força no nosso estado. O Sebrae segue atuando para que essas ideias saiam do papel e cheguem à sociedade gerando resultados concretos”, disse.
Neste segundo ciclo, 33 startups apresentaram soluções voltadas à saúde pública, com propostas que abrangem gestão hospitalar, saúde digital, prevenção, diagnóstico inteligente, pesquisa clínica e científica, dispositivos médicos, humanização e qualidade de vida.
Segundo a gestora Rosa Nakamura, encerrar mais um ciclo do programa é motivo de orgulho. “Vimos ideias se transformarem em soluções concretas para desafios reais da saúde pública. Cada startup que participou trouxe inovação, coragem e compromisso com a qualidade de vida das pessoas”, destacou.
Para Guilherme Sanchez, gerente de Inovação do Harena, Centro de Inovação do Hospital de Amor, “O programa é um catalisador de boas ideias e cria conexão com os desafios reais da saúde pública do país. Através desta iniciativa, junto ao Sebrae, apoiamos as startups na modelagem, validação e na construção de uma estratégia de entrada do produto no mercado, mostrando o potencial do estado na geração de novos negócios”.
Ex-chefe de gabinete do TJ e parente de senador: quem é a advogada presa com drogas em presídio do Acre
Por Geovany Calegário
A advogada Mariana de Oliveira Silva, presa em flagrante nesta segunda-feira (10) ao tentar entrar com mais de 800 gramas de drogas no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, já exerceu cargos de confiança no Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).
De acordo com portarias publicadas no Diário da Justiça, Mariana atuou no gabinete da Presidência tanto durante a gestão da desembargadora Waldirene Cordeiro (biênio 2021–2023) quanto na gestão da desembargadora Regina Ferrari (biênio 2023–2025). Nesta última, chegou a ocupar, em algumas oportunidades, a função de chefe de gabinete, quando a titular precisou se ausentar.
A advogada, que é especialista em Direito Penal e recebeu sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) em abril deste ano, foi flagrada por agentes da Polícia Penal tentando ingressar no presídio com entorpecentes escondidos na bolsa e no sutiã. O material apreendido totalizou cerca de 800 gramas de maconha.
A OAB/AC divulgou nota afirmando que acompanha o caso desde o momento do flagrante, garantindo o respeito às prerrogativas da advocacia e o devido processo legal. A entidade informou ainda que a profissional poderá responder criminalmente e também a processo disciplinar interno, conforme o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94).
Mariana é filha de Pedro Oliveira, conhecido como Pedrinho Oliveira, ex-presidente da Companhia de Habitação do Acre (Cohab) e primo do senador Sérgio Petecão.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil e deve ser encaminhado à Justiça, que decidirá sobre a manutenção da prisão e possíveis desdobramentos judiciais e administrativos.
