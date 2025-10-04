Acre tem menor número de inscritos no CNU; provas serão domingo (5) em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Cicapet utiliza ativos da flora regional e inovação tecnológica para tratar feridas em cães e gatos; produto busca conciliar conhecimento tradicional e científico.

Com Geovany Calegário

Uma startup do Acre está lançando no mercado o Cicapet, primeiro gel-creme fitoterápico do estado desenvolvido para acelerar a regeneração de feridas em cães e gatos. O produto combina nanotecnologia e bioativos da flora amazônica, oferecendo uma alternativa sustentável e natural aos medicamentos sintéticos convencionais.

Elaborado a partir de conhecimentos tradicionais com validação científica, o gel representa um avanço no segmento de saúde animal na região Norte. A startup responsável pelo desenvolvimento busca posicionar o produto como uma opção eficaz e ecologicamente consciente para tutores de animais.

O Cicapet chega ao mercado em um momento de crescimento do setor pet no Brasil, com consumidores cada vez mais atentos a soluções que aliem tecnologia, sustentabilidade e bem-estar animal. A iniciativa também reforça o potencial biotecnológico da Amazônia para desenvolver produtos inovadores.

A Cicapet é uma startup que nasceu dentro da Universidade Federal do Acre (Ufac) e do Instituto Federal do Acre (Ifac). A equipe fundadora é composta pela CEO Adna Rocha de Araújo Maia, doutoranda pelo PPG-Bionorte, e pelos co-fundadores Dr. Luis Eduardo Maggi e Dr. Marcelo Ramon, ambos docentes com expertise em biofísica e nanotecnologia. A pesquisa de Adna Maia, que também é uma tese de doutorado, resultou no depósito de patente da formulação.

A CEO explicou que todo estudo científico nasce da necessidade de solucionar uma dor real da sociedade. “Eu, por exemplo, sou mãe de pets e, quando acontece algum acidente de natureza traumática, muitas vezes recorremos a pomadas e medicamentos feitos para humanos. Pensando nisso, buscamos desenvolver uma formulação natural que respeitasse a pele do animal”, relatou.

Ela acrescentou que a proposta também envolve o uso de fitoterápicos biodegradáveis, sem conservantes artificiais. Segundo Adna, “o bioativo usado na formulação já vem sendo estudado pelo nosso grupo de pesquisa, e temos comprovações robustas da sua eficácia na cicatrização e reparo tecidual”.

O gel-creme é formulado com ativos naturais como o “Sangue de Dragão” e o CMC extraído do bambu amazônico, que possuem ação cicatrizante e bactericida. O grande diferencial é a utilização da nanotecnologia, que transforma as moléculas dos princípios ativos em escala nanométrica, permitindo uma melhor absorção e eficácia. “As nanoemulsões são estáveis e podem ser armazenadas por períodos prolongados, além de reduzirem a toxicidade das substâncias químicas”, explica o material de divulgação da empresa.

Os benefícios prometidos pela Cicapet são a aceleração da cicatrização, a redução do risco de infecção, o alívio da dor e a proteção da ferida contra agentes patogênicos. O produto já passou por testes de viabilidade celular, citotoxicidade e bacteriológicos, que confirmaram a segurança da formulação para o tecido animal.

Adna destacou que a equipe vive “uma fase bem importante da formação da pomada”, ressaltando que o diferencial está na combinação entre a naturalidade do produto e a nanotecnologia. Segundo ela, essa inovação “potencializa a penetração no tecido afetado”, permitindo uma regeneração até 60% mais rápida. A CEO concluiu afirmando que, com isso, a cicatrização pode ocorrer em apenas três dias.

Com um mercado de pets em constante crescimento no Brasil, a startup projeta um futuro promissor. “Hoje o mercado de pets movimenta cerca de 190 milhões de reais ao ano e está em crescente expansão. As famílias modernas têm pets como um membro familiar e esses pequenos têm se relacionado emocionalmente com seus tutores e muitas vezes sendo principais ajudadores em recuperações emocionais”, aponta Adna.

Além da inovação em saúde animal, a Cicapet se destaca por seu alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo uma cadeia produtiva sustentável que envolve comunidades locais na coleta de matérias-primas vegetais, gerando renda e conservando a biodiversidade.

A startup já acumula diversas conquistas e reconhecimentos. Em 2023, foi premiada com o 1º lugar no “Prêmio Vitrine de Negócio” do PPG-Bionorte e ficou em 2º lugar no programa “Inova Amazônia”, recebendo uma premiação de R$ 20.000,00. A empresa também foi acelerada pelo programa “Acre For Startups” e contemplada no “Edital de Incubação/INCUBAC-IFAC”. Mais recentemente, a CEO Adna Maia foi a 1ª colocada na categoria Ciência e Tecnologia do “Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024” e a startup foi selecionada para o “Startup Summit 2024” na modalidade Top 1000.

Com todos esses avanços, a Cicapet demonstra que a ciência produzida na Amazônia pode gerar soluções de impacto global, unindo inovação, sustentabilidade e cuidado com a saúde animal.

