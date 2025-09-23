Acre
Acre tem menor densidade de radiologistas do Brasil, com apenas 3,52 profissionais por 100 mil habitantes
Atlas da Radiologia 2025 revela “vazio assistencial” no estado; Distrito Federal tem índice sete vezes maior, apontando graves desigualdades regionais
O Acre possui a menor oferta de profissionais de radiologia entre todos os estados brasileiros, de acordo com o Atlas da Radiologia no Brasil 2025, estudo elaborado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR). Enquanto a média nacional é de 12,24 radiologistas por 100 mil habitantes, o estado registra apenas 3,52 profissionais para o mesmo número de pessoas.
Os dados, baseados em informações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), revelam um cenário de extrema desigualdade regional. O Distrito Federal lidera o ranking com 25,61 radiologistas por 100 mil habitantes – mais que o dobro da média nacional e sete vezes superior ao índice acreano.
O estudo aponta para um “vazio assistencial” em grande parte do território acreano, onde a população enfrenta dificuldades para acesso a exames de imagem essenciais para diagnósticos médicos. A escassez desses profissionais especializados impacta diretamente na qualidade do atendimento em saúde no estado. O Acre possui 30 profissionais, sendo 23 na capital e apenas 7 no interior. Em toda a região Norte, há 882 radiologistas.
O CBR alerta que a desigualdade na distribuição de radiologistas pelo país compromete o acesso universal à saúde previsto na Constituição Federal, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, que concentram os menores índices de densidade profissional.
Um dos fatores que explicam essa lacuna é a ausência de programas de residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem no estado, bem como de cursos de aperfeiçoamento reconhecidos pelo CBR, situação semelhante à de outros estados da Região Norte, como Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins.
O estudo destaca que essas disparidades refletem a concentração de profissionais e infraestrutura tecnológica em capitais e grandes centros urbanos, dificultando o acesso equitativo à radiologia em estados do Norte e Nordeste.
O levantamento reforça que políticas públicas de interiorização, ampliação da formação médica e investimentos em equipamentos são essenciais para reduzir desigualdades históricas e melhorar o atendimento especializado.
Rio Branco registra 5 mortes no trânsito em menos de 48 horas durante Semana Nacional de prevenção
Capital acreana já iguala número de setembro de 2024, com seis óbitos; três vítimas morreram no Segundo Distrito e duas na Transacreana
A capital acreana vive uma onda de violência no trânsito com cinco mortes registradas em menos de dois dias. Três vítimas faleceram no Segundo Distrito (bairros Quinze, Santa Inês e Vila Acre) e outras duas na rodovia Transacreana, na zona rural. Os casos ocorrem durante a Semana Nacional do Trânsito, que promove campanhas educativas em todo o país até está quinta-feira (25).
Os números impressionam pela gravidade e timing: setembro de 2025 já iguala as seis mortes registradas no mesmo mês de 2024, com mais de uma semana ainda pela frente. De janeiro a julho deste ano, Rio Branco contabilizou 24 óbitos no trânsito – 53% do total de 2024, quando a capital fechou o ano com 45 vítimas fatais.
Dados do Detran-AC revelam que setembro foi o mês mais violento de 2024, com seis mortes, mesmo número registrado em junho e outubro. A repetição da tragédia em 2025 acende alerta sobre a eficácia das políticas de prevenção.
Contexto alarmante
- Setembro/2025: já iguala as 6 mortes registradas em setembro/2024 – com mais de uma semana antes do fim do mês
- Janeiro a julho/2025: 24 mortes (53% do total de 2024)
- 2024: ano fechou com 45 vítimas fatais
Ironia trágica
As mortes ocorreram durante a Semana Nacional do Trânsito (até 25/09), que tem como objetivo promover ações educativas para reduzir acidentes.
Dados históricos
Setembro, junho e outubro de 2024 foram os meses mais violentos (6 mortes cada)
Tendência de 2025 indica possível superação dos índices anteriores
Os números reforçam a urgência de mais políticas públicas efetivas para conter a violência viária no Acre, estado que historicamente apresenta índices elevados de acidentes fatais, muitas vezes associados a excesso de velocidade, embriaguez e infraestrutura precária.
As autoridades de trânsito reforçam a necessidade de conscientização, especialmente durante a Semana Nacional do Trânsito, que tem como objetivo reduzir estatísticas como as registradas nestes dois dias de tragédia na capital acreana.
Alunos flagrados consumindo maconha em escola de Cruzeiro do Sul responderão por tráfico de drogas
Polícia Civil vai pedir prisão preventiva dos envolvidos; delegado defende que consumo em instituição de ensino configura crime mais grave
A Polícia Civil investiga um caso de consumo de entorpecentes dentro de uma escola em Cruzeiro do Sul, onde alunos foram flagrados fumando maconha nas dependências da instituição. De acordo com o delegado Heverton Carvalho, os envolvidos responderão criminalmente por tráfico de drogas, mesmo com a pequena quantidade apreendida, por o crime ter ocorrido dentro de uma instituição de ensino.
“Indivíduos que foram flagrados consumindo maconha na escola vão responder criminalmente pelo delito de tráfico de drogas. Provavelmente, amanhã serão submetidos à audiência de custódia, e o Poder Judiciário vai decidir se responderão presos ou em liberdade”, afirmou o delegado. “A Polícia Civil vai representar pela manutenção da prisão e conversão em prisão preventiva, porque não podemos permitir que no ambiente escolar haja consumo e oferta de entorpecentes a outros estudantes.”
Heverton Carvalho reforçou a importância das denúncias por parte da comunidade escolar e pediu que pais, professores e diretores acionem a Polícia Militar para que casos semelhantes sejam imediatamente encaminhados à Polícia Civil.
“Nosso objetivo é proteger o ambiente escolar, garantindo que seja um espaço de estudo e formação, evitando que drogas destruam vidas e comprometam o futuro dos jovens”, concluiu o delegado. Os alunos flagrados serão apresentados à Justiça nas próximas horas.
Incêndio destrói residência no bairro Vitória, em Sena Madureira
Moradores acionaram Bombeiros após verem chamas se alastrando; não houve vítimas, mas casa sofreu danos significativos na estrutura e conteúdo
Uma casa foi completamente tomada pelas chamas durante um incêndio registrado na manhã desta terça-feira (23) no bairro Vitória, em Sena Madureira. Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros assim que perceberam o fogo se alastrando pela residência.
De acordo com informações preliminares, não houve vítimas no incidente. No entanto, as chamas causaram danos significativos à estrutura do imóvel e destruíram móveis e eletrodomésticos que estavam no local.
As equipes de bombeiros controlaram o incêndio e evitaram que as chamas se propagassem para imóveis vizinhos. A Defesa Civil foi acionada para acompanhar a situação e garantir a segurança da comunidade.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Os proprietários da residência receberão orientações sobre os procedimentos para reconstrução do imóvel.
