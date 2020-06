Dados do boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Educação do Acre (Sesacre) apontam que o Estado já tem 6.187 pessoas com altas médicas após infecção da Covid-19.

Dentre 26.696 pessoas avaliadas, 14.999 casos foram descartados e não foram confirmados para coronavírus. Poe enquanto, 11.381 testes apresentaram resultado positivo para a doença em todo o estado.

Rio Branco segue como a cidade acreana com maior índice de infectados, com 5.985. Até o momento, 316 exames seguem em análise no laboratório Charles Mérieux.

O número de óbitos ocorridos por conta da doença no Acre chegou a 300 nesse domingo, 21. No estado, as mortes têm acometido preferencialmente o grupo de pessoas com idades entre 70 a 79 anos, com alguma comorbidade. Nesse caso, o número de mortes também é maior entre o sexo masculino, com 63% contra 37% das mulheres.

