Acre tem mais de 500 pessoas vivendo em situação de rua, revela estudo
Destas, mais de 400 são da capital. Ainda segundo o estudo, tanto Acre quanto Rio Branco ficam na 25ª colocação em cenário nacional, à frente de Tocantins e Amapá e suas capitais
O Acre tinha 557 pessoas vivendo em situação de rua até o mês de outubro deste ano segundo um estudo produzido pelo programa Polos de Cidadania, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O levantamento mostra que a capital Rio Branco abriga 481 destes moradores.
Ainda segundo o estudo, tanto estado quanto capital ficam na 25ª colocação em cenário nacional quanto ao total de moradores em situação de rua, à frente de Tocantins e Amapá e suas capitais.
Esse é o maior índice atingido pelo Acre desde início do levantamento, em 2018. Naquele ano, cerca de 182 pessoas viviam na ruas. Com isso, o numero representa um aumento de 32,6%.
Ainda segundo a análise, o ano em que o estado teve o menor número foi 2021, mesmo em meio à pandemia da covid-19. Contudo, o número vem crescendo desde então.
Impasse do Centro POP
Em abril deste ano, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh) de Rio Branco iniciou os estudos para mudar o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), que funcionava no Centro da capital acreana, para outro endereço.
Conforme a pasta, a troca de endereço era necessária porque a estrutura do prédio não conseguia mais fazer os atendimentos, além das constantes reclamações de comerciantes sobre vandalismo e furtos na região.
A Sasdh afirmou fazer estudos para avaliar para onde o espaço deveria ser transferido. Um dos locais era a região da Baixada da Sobral. O secretário João Marcos Luz ainda citou que a mudança poderia ser feita para a região do Bosque, Floresta ou Castelo Branco.
O local foi definido e um contrato de aluguel de R$ 6,2 mil mensais foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira (20), porém, sem revelar o local. A mudança iniciou ainda na terça e o novo endereço fica na Rua Bola Preta, N.º 105, Conjunto Castelo Branco.
Ainda na fase de estudos, quando a prefeitura evitava confirmar o novo endereço, os moradores da Baixada da Sobral começaram a manifestar insatisfação com a possibilidade — que acabou se concretizando — da chegada do Centro POP. O comerciante Afonso Gomes tem um comércio na região e achava inadequada a decisão.
“Eu acho que tinha que procurar um lugar mais adequado. Aqui não é adequado para vir o Centro Pop. Nós fizemos um abaixo-assinado de quase 500 assinaturas e já mandei para a Câmara e para a Assembleia, porque se vier pra cá não vai dar pra trabalhar aí eu não sei o que fazer”, declarou ele ainda em abril.
No dia 16 de maio, um protesto contra a mudança de endereço fechou o trânsito na entrada de uma ladeira na Rua Bola Preta, bem próximo da nova sede do centro.
Três dias depois, os manifestantes fecharam a Rua Rio de Janeiro, no bairro Mascarenhas de Moraes, vizinho ao Castelo Branco e à Baixada. Até essa data, a prefeitura ainda não confirmava a nova localização, e afirmava avaliar possíveis imóveis.
Mesmo sob protestos e críticas, a alteração foi mantida e o Centro POP já funciona em novo endereço. Conforme a secretaria, o centro atende cerca de 600 pessoas por dia.
Polícia Civil prende homem de 69 anos condenado a 24 anos por estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul
Raimundo Justino de Oliveira foi localizado no bairro Cohab e cumpriu mandado da Vara da Infância e Juventude; condenação já transitou em julgado
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEAMPCA), cumpriu na manhã desta quarta-feira (5) um mandado de prisão contra Raimundo Justino de Oliveira, de 69 anos, condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. O idoso foi localizado no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, e preso pelos agentes da especializada.
O mandado foi expedido pela Vara da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul e o processo já havia transitado em julgado, ou seja, esgotadas todas as possibilidades de recurso. Após os procedimentos na delegacia, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir a pena.
O delegado Vinícius Almeida, titular da DEAMPCA, destacou que a ação “demonstra o compromisso da Polícia Civil em garantir o cumprimento das decisões judiciais e a proteção das vítimas”.
Conheça as regras para a prova de redação do Enem 2025 no domingo
O candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto
Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) farão a prova de redação no próximo domingo (9), junto com as provas de códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. A nota varia de 0 a 1 mil pontos e é atribuída de acordo com as cinco competências estabelecidas.
Os participantes terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação.
O tema da redação será de ordem social, científica, cultural ou política.
O projeto de texto, com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, deverá defender um ponto de vista – uma opinião a respeito do tema proposto -, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência.
O objetivo desse texto é convencer o leitor de que determinado ponto de vista é acertado e relevante. Para tanto, deve-se mobilizar informações, fatos e opiniões, a partir de um raciocínio coerente e consistente.
Adicionalmente, o candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Propostas que desrespeitem os direitos humanos receberão nota zero. Constituem desrespeito aos direitos humanos propostas que, por exemplo, incitem as pessoas à violência ou tenham referências racistas.
Os participantes devem ficar atentos às cinco competências que serão exigidas no texto:
- Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
- Aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, tenham relação com o tema proposto para desenvolver o texto dissertativo-argumentativo em prosa.
- Organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista;
- Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
- Proposta de intervenção (solução) para o problema abordado.
Somente serão corrigidas as redações transcritas para a folha de redação oficial da prova do Enem.
Cada redação será corrigida por dois corretores, com graduação em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra.
Os corretores atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total atribuída por avaliador, que pode chegar a 1 mil pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.
Nota zero
Entre os critérios previstos no edital do Enem 2024 que resultam na nota zero na redação, estão:
- Fuga ao tema proposto;
- Ausência de texto na folha de redação;
- Texto insuficiente, com até sete linhas manuscritas;
- Texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;
- Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação, em qualquer parte da folha de redação;
- Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e
- Desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação.
Enem 2025
Um total de 4.811.338 candidatos confirmaram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano. Segundo o Ministério da Educação, o número representa um aumento de 11,22% em relação ao ano passado e de 38% em relação a 2022.
As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, de 10 a 21 de novembro.
Nas três cidades paraenses, os candidatos farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
MPTO investiga esquema de “fura-fila” e corrupção no Hospital Regional de Araguaína
Operação do Gaeco apura venda de cirurgias e favorecimento político no SUS; sete mandados foram cumpridos em Araguaína
O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira (4) uma operação para investigar um suposto esquema de “fura-fila” no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação apura crimes de corrupção, venda de procedimentos cirúrgicos e favorecimento político no Hospital Regional de Araguaína (HRA), localizado no norte do estado.
Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de servidores públicos e outros investigados em Araguaína, com apoio da Polícia Civil.
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que não houve buscas dentro do hospital e que o órgão ainda não foi notificado oficialmente sobre a operação. A pasta declarou que “não coaduna com quaisquer ações que ferem a legislação”.
De acordo com o MPTO, as investigações começaram em maio de 2022, após uma denúncia anônima. O Gaeco identificou indícios de que o grupo atuava de forma organizada e com divisão de tarefas, buscando vantagens econômicas e políticas indevidas.
As apurações apontam que o esquema seria liderado por um integrante da alta direção do hospital, considerado o mentor intelectual da operação criminosa. O suspeito teria manipulado funcionários, alterado a regulação de procedimentos para atender a interesses políticos e pressionado a gestão hospitalar.
O levantamento também revelou movimentações financeiras incompatíveis com os salários de alguns investigados, sugerindo enriquecimento ilícito. Em um dos casos, o MPTO identificou pagamento via PIX feito a um parente de um dos envolvidos, como contrapartida por um procedimento cirúrgico.
