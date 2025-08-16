Acre tem mais beneficiários do Bolsa Família que trabalhadores formais, diz estudo

O Acre está entre os estados brasileiros que ainda têm mais famílias dependentes do Bolsa Família do que empregos formais com carteira assinada. Em julho de 2025, eram 128,1 mil famílias beneficiárias, contra 112,7 mil trabalhadores formais, uma diferença de 15,4 mil pessoas a mais no programa social.

Mesmo assim, os dados mostram melhora: a relação entre beneficiários e empregados caiu de 1,21 em julho de 2024 para 1,14 em julho de 2025. Isso significa que, proporcionalmente, o emprego cresceu mais do que a assistência social no período.

O desempenho segue a tendência nacional. Em todos os Estados e no Distrito Federal houve avanço maior da carteira assinada em relação ao Bolsa Família no último ano, resultado da criação de vagas formais e também do pente-fino na concessão do benefício.

Apesar disso, o Acre segue no grupo de 10 unidades da Federação com mais dependentes do programa do que empregados formais, ao lado de Maranhão, Pará, Piauí, Bahia, Paraíba, Alagoas, Amazonas, Amapá e Sergipe.

No outro extremo do ranking, Santa Catarina registra a situação oposta: são 12 empregos formais para cada beneficiário do Bolsa Família. Já no Distrito Federal, há 6 trabalhadores com carteira assinada para cada pessoa no programa social.

O levantamento foi realizado pelo Poder360 com dados do Ministério do Desenvolvimento Social e do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

