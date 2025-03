Acre tem maior redução de chamadas por roubo dos últimos 12 anos, diz Sejusp

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) divulgou dados na tarde desta terça-feira, 25, afirmando redução nos casos de roubo registrados em fevereiro de 2025.

Com um total de 111 ocorrências, houve uma queda de 24,5% em comparação ao mês anterior, janeiro de 2025, que contabilizou 147 chamados para o 190. Segundo a Sejusp, o dado representa a menor frequência de chamadas classificadas como roubo em 146 meses.

O secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, destaca que as forças de segurança estão comprometidas em reduzir a criminalidade e garantir a segurança da população acreana. “Os números mostram que nossas ações e estratégias estão surtindo efeito, refletindo o trabalho árduo de nossas equipes e a colaboração da comunidade. A segurança é uma responsabilidade compartilhada, e continuaremos a intensificar nossos esforços para manter a ordem e promover a paz em nosso estado”, disse.

A análise feita pelo Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Estado do Acre aponta, ainda, que das 111 ocorrências registradas, 41 (36,9%) ocorreram na área da 1ª Regional (capital e Bujari), enquanto 25 (22,5%) foram na área da 2ª Regional (capital). Os dias de maior incidência foram a sexta-feira e a quarta-feira, ambos com 17,1% das ocorrências, e a maior parte dos roubos (41,4%) aconteceu no período da noite, com um pico entre as 20h e 21h.

Neste período dos últimos 146 meses, o pior cenário foi o do mês de dezembro de 2017, ocasião em que foram registradas 818 chamadas. Tomando como referência somente a comparação dos meses de fevereiro dos últimos 12 anos, percebe-se no gráfico abaixo que o mês de fevereiro do biênio mais recente apresenta uma frequência de chamadas classificadas como roubo bem menor do que a dos anos antecedentes.

A análise dos dados também revelou que 64,9% das ocorrências aconteceram em vias urbanas, e que a maioria dos crimes envolveu a subtração de objetos como celulares (32,4%) e motocicletas (18%).

Fonte: Agência de Notícias do Acre

