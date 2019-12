Em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, uma morte pode ter sido ocasionada pela doença

Um balanço realizado pelo Ministério da Saúde mostra que no Acre a taxa de incidência da dengue está acima de 100 casos por grupo de 100.000 habitantes. Outros dez estados também entraram no hanking.

Destaca-se que o estado do Acre apresentou a maior média do Índice de Infestação Predial (IIP) (5,1), seguido do estado de Roraima (3,5), Rio Grande do Norte (3,1), Pernambuco (2,6) e Rondônia (2,5). Anualmente, quase 8 mil registros positivos da dengue são registrados no estado – o que se aproxima de 872,3 casos/100.000 habitantes.

Em 2019, foram notificados 1.527.119 casos prováveis (taxa de incidência de 726,7 casos por 100 mil habitantes) de dengue no país. A Região Centro-Oeste apresentou 1.318,3 casos/100 mil habitantes, em seguida as regiões Sudeste (1.155,4 casos/100 mil habitantes), Nordeste (372,8 casos/100 mil habitantes), Norte (178,3 casos/100 mil habitantes) e Sul (152,3 casos/100 mil habitantes). Destacam-se os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo que concentraram 64,7% dos casos prováveis do país (Tabela 1, anexo). A partir da SE 44, verifica-se aumento da incidência de dengue na região Norte, principalmente nos estados do Acre, Roraima e Tocantins.

